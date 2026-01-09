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Identifican como vicepresidenta de Bank of America a víctima de apuñalamiento en Times Square

La otra víctima, un hombre de 68 años, se encuentra estable.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 01 de 2026
09:50 p. m.
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Como Erin Piacenti, vicepresidenta de la unidad de Selección de Negocios y Conflictos de Bank of America, de 32 años, fue identificada la víctima fatal de un apuñalamiento registrado en Times Square, Nueva York, la tarde del lunes, 31 de agosto.

Piacenti es una de las dos personas heridas, según Jessica Tisch, comisionada de la Policía de Nueva York, de forma aleatoria por Pamela Cisneros, una mujer de 49 años que, al parecer, lidiaba con problemas de salud mental.

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Según Reuters, Piacenti llevaba poco menos de dos años trabajando para Bank of America, en su sede de One Bryant Park, en Manhattan. Desde la compañía, indicaron a la agencia de noticias:

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”.

¿Qué se sabe del ataque registrado en el corazón turístico de Nueva York?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York el ataque se registró sobre las 4:00 de la tarde, cuando Cisneros, residente de Queens, tomó dos cuchillos, uno en cada mano, y apuñaló a un hombre de 68 años y luego a Piacenti, en el abdomen.

Según Tisch, "los agentes entablaron un diálogo con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que se negó".

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La mujer se mantuvo en una posición amenazante y trató de atacar a la Policía incluso, después de que agentes utilizaran un táser para inmovilizarla. Entonces, recibió dos disparos cuando trató de acercarse, aún armada.

"Esta”, según la comisionada de la Policía de Nueva York, “fue una situación extraordinariamente peligrosa" que el alcalde, Zohran Mamdani, lamentó profundamente en rueda de prensa.

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