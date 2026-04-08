Justicia brasileña procesa futbolista de Sao Paulo por accidente de tránsito en el que murió un anciano

La justicia de Brasil decidió procesar al futbolista Nicolas Bosshardt, jugador de 19 años perteneciente al Sao Paulo, por su presunta responsabilidad en el atropello que causó la muerte de un hombre de 84 años. Aunque el deportista fue detenido inicialmente tras el hecho, un juez autorizó que continúe el proceso en libertad provisional, bajo una serie de condiciones impuestas por las autoridades.

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El accidente ocurrió en la noche del lunes en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en Alphaville, en el municipio de Barueri, dentro del área metropolitana de São Paulo. La víctima recibió atención en el lugar por parte de los equipos de emergencia, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

¿Por qué fue procesado Nicolas Bosshardt?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, el futbolista fue acusado de participar presuntamente en una carrera ilegal de vehículos en la vía pública, una conducta que ahora es objeto de investigación judicial. Esa acusación fue uno de los elementos considerados para formalizar el proceso penal en su contra.

Las autoridades también informaron que, tras las verificaciones realizadas, Bosshardt no conducía bajo los efectos del alcohol y contaba con la documentación exigida para manejar. Sin embargo, esas circunstancias no impidieron que avanzara la actuación judicial por los hechos ocurridos durante el accidente.

Por su parte, la defensa del jugador sostuvo que el adulto mayor cruzaba la vía fuera del paso peatonal y en un punto que no estaba habilitado para ese fin. En su pronunciamiento, los abogados no hicieron referencia a la investigación relacionada con la presunta participación del futbolista en una competencia clandestina de vehículos.

¿Cuáles son las condiciones de la libertad provisional?

Tras la audiencia judicial, el Tribunal de Justicia de São Paulo determinó que Nicolas Bosshardt podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir varias medidas cautelares. Entre ellas figura la obligación de presentarse mensualmente ante la justicia, además de no ausentarse de su jurisdicción de residencia por más de ocho días sin autorización o aviso previo.

Asimismo, el tribunal ordenó la suspensión de su autorización para conducir mientras avanza el proceso judicial. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta que exista una nueva decisión dentro del caso.

El Sao Paulo FC confirmó que el jugador compareció ante las autoridades competentes y manifestó que respetará las decisiones de la justicia. El club agregó que continuará siguiendo el desarrollo del proceso a través de su departamento jurídico y expresó sus condolencias a la familia del hombre fallecido, señalando que lamenta profundamente lo ocurrido.