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Déficit de gas se extenderá cuatro años en Colombia, con todo y posibles cambios del gobierno de De la Espriella

De no adoptar medidas urgentes, el país también tendrá que importar combustibles, incluyendo, los de avión.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
05:23 p. m.
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De cara al cambio de Gobierno, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Frank Pearl, advirtió que el país seguirá enfrentando un déficit de gas los siguientes cuatro años, con todo y las medidas que pueda adoptar el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su ministra designada de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda:

“Claramente tenemos cuatro años de déficit en cualquier escenario, por eso hay que actuar ya y hay que actuar de manera contundente, con una visión a largo plazo”.

De no adoptar medidas urgentes el gobierno entrante, el país tendría que aumentar las importaciones de combustibles, incluido el combustible que utilizan los aviones y ha escaseado los últimos meses en Cuba.

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Escasez podría extenderse al diésel y al combustible de avión:

De acuerdo con la advertencia realizada por Pearl ante la prensa, “no solamente vamos a acabar importando todo el gas para finales de 2030, sino también vamos a tener que aumentar cada vez más las importaciones de gasolina, hasta un 50 %, y comenzar a importar petróleo con condiciones de calidad, como las que requieren las refinerías”.

De seguir la tendencia actual, la necesidad de importar combustibles en Colombia podría extenderse al diésel o ACPM y al combustible de avión. Tan solo en la actualidad, Colombia importa el 43 % de la gasolina y cerca del 30 % del gas de consumo nacional.

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Reservas de gas en Colombia se han mantenido a la baja los últimos años:

Días antes, el gremio que reúne a las empresas de la industria del gas natural, Naturgas, advirtió que las reservas probadas de gas cayeron un 17 % entre 2024 y 2025.

En concreto, el país contaba con 2.064 gigapies cúbicos de gas natural en 2024, que fueron disminuyendo hasta alcanzar los 1.717 gigapies cúbicos el año anterior; es decir, en 2025.

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