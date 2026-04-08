"No está listo para eso": Vincent Kompany fue contundente sobre Luis Díaz tras el Mundial

Luis Díaz regresó a la actividad con el Bayern Múnich de cara a una nueva temporada, sumando algunos minutos en un amistoso frente a Jeju SK en una gira por Corea del Sur. El colombiano entró desde el banco de suplentes al minuto 78 y tuvo una discreta actuación.

Sin embargo, el técnico Vincent Kompany rejó claro que su presencia en los próximos compromisos será limitada. El entrenador del conjunto alemán indicó que el extremo colombiano todavía no está listo para asumir una mayor carga de minutos, debido a que se unió recientemente a la pretemporada del equipo bávaro.

¿Por qué Vincent Kompany dijo que Luis Díaz “no está listo”?

Durante la rueda de prensa posterior al amistoso, Vincent Kompany explicó que el cuerpo técnico está administrando cuidadosamente las cargas físicas de sus futbolistas, especialmente de aquellos que llegaron más tarde a la concentración.

"Lucho Díaz, Laimer y Stanisic aún no están listos para eso", afirmó el entrenador al referirse a la posibilidad de que sean titulares o disputen una mayor cantidad de minutos en el amistoso frente al Aston Villa este viernes 7 de agosto.

Las palabras del entrenador descartan cualquier preocupación relacionada con una lesión del colombiano. La decisión responde únicamente a un proceso de acondicionamiento físico, ya que Luis Díaz regresó hace pocos días a los entrenamientos tras finalizar su periodo de descanso.

¿Cuándo volvería Luis Díaz a ser titular con Bayern Múnich?

Todo apunta a que el atacante colombiano tendrá participación como alternativa frente al Aston Villa, pero con un tiempo de juego reducido. El objetivo del Bayern Múnich es que llegue en óptimas condiciones al inicio de las competencias oficiales.

Después de concluir la gira asiática, el conjunto bávaro disputará un amistoso frente al RB Leipzig por la Telekom Cup, compromiso en el que Luis Díaz podría tener un papel más relevante si continúa avanzando en su preparación física.

El primer gran reto oficial llegará el 22 de agosto, cuando Bayern Múnich dispute la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund, mientras que el debut en la Bundesliga 2026-2027 será el 28 de agosto contra el Stuttgart.