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Secretario Marco Rubio prevé una transición política en Venezuela en los próximos meses

Durante una intervención ante la prensa, Rubio señaló que el proceso requerirá perseverancia y paciencia, aunque descartó que se trate de un camino que tome años.

Marco Rubio secretario de Estado
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
12:51 p. m.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la transición política en Venezuela podría avanzar en cuestión de meses, en medio de los esfuerzos por impulsar un diálogo entre el gobierno interino y sectores de la oposición.

Marco Rubio espera que la transición venezolana sea en los próximos meses

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Las declaraciones se producen a pocos días de una nueva ronda de conversaciones prevista en Caracas entre representantes de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y dirigentes opositores.

Aunque la fecha exacta del encuentro no ha sido revelada, se espera que las reuniones se desarrollen esta misma semana.

Durante una intervención ante la prensa, Rubio señaló que el proceso requerirá perseverancia y paciencia, aunque descartó que se trate de un camino que tome años. Según explicó, los cambios políticos en contextos de transición suelen desarrollarse de manera gradual y enfrentan múltiples desafíos.

“Creo que va a requerir algo de constancia y un poco de paciencia; no años, pero sí meses y semanas”, manifestó el jefe estadounidense al referirse al panorama político venezolano.

Siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, Rubio se ha consolidado como una de las figuras clave en la estrategia de la administración del presidente Donald Trump hacia Venezuela.

Para Washington, el país sudamericano representa un socio estratégico debido a sus reservas energéticas y su potencial para contribuir al suministro de hidrocarburos. La importancia de este aspecto ha cobrado mayor relevancia en el actual escenario internacional, marcado por el conflicto con Irán y el impacto que este ha tenido sobre los mercados petroleros.

Sin embargo, además de los intereses energéticos, distintos sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer los espacios de negociación política para garantizar una transición estable y democrática.

Rubio recordó que la hoja de ruta planteada por Estados Unidos contempla varias fases para la recuperación institucional de Venezuela. La primera está enfocada en la estabilización económica; la segunda, en el fortalecimiento del escenario político; y la tercera, en la consolidación de una transición democrática que incluya la realización de elecciones.

Según explicó, mejorar las condiciones económicas de la población es un elemento fundamental para facilitar los cambios políticos que demanda el país.

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“Queremos ayudar a mejorar la vida cotidiana de los venezolanos, generar más prosperidad y estabilidad económica. Creemos que eso también contribuye a crear las condiciones necesarias para una transición política”, indicó.

Rubio destacó que estos cambios suelen requerir tiempo y acuerdos amplios entre distintos actores políticos, por lo que consideró fundamental mantener abiertos los canales de diálogo entre las partes involucradas.

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