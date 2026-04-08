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Murió reconocida e icónica actriz: se confirmó en las últimas horas

La actriz apareció en una de las películas más recordadas de Spider-Man.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
04:21 p. m.
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El cine está de luto porque se confirmó la muerte de una actriz que participó en una de las películas más famosas.

Mary Rivera, que nació el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas, pero posteriormente migró a Estados Unidos para vivir en Hawái, falleció a sus 82 años.

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Rivera actuó en ‘Spider-Man: No Way Home’ como Lola, la abuela de Ned Leeds y, aunque apareció poco, protagonizó la recordada escena en la que pide que limpien las telarañas que dejaron en el techo de su casa.

Mary murió en Honolulu, Hawái, y su deceso fue confirmado por su entorno familiar.

¿Qué se sabe de la muerte de Mary Rivera, la actriz de Spider-Man?

De acuerdo con lo que se ha conocido, la muerte de Mary Rivera se confirmó en agosto de 2026, pero ocurrió el 15 de abril.

Además, también ha salido a la luz que sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó en coma y, después de estar varios días conectada a un dispositivo médico, sus seres queridos tomaron la decisión de desconectarla.

“Acabo de ver la escena de la película y me topé con esta triste noticia”, “descansa en paz”, “la vamos a recordar siempre”, “no lo puedo creer”, “esto es muy triste”, “mi corazón está roto” y “Lola es inolvidable”, han sido algunas de las reacciones de los seguidores de Spider-Man en redes sociales.

Mary Rivera no solo se destacó en la actuación

Antes de participar en el proyecto de Spider-Man, la actriz de Filipinas se desempeñó como maestra y locutora de radio.

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Asimismo, también estuvo vinculada a lo largo de los años como misionera cristiana.

"Ned finalmente tiene que decir adiós a Lola", escribió Cinépolis en las redes sociales.

"Adiós, Mary Rivera, conocida por su papel de Lola en 'Spider-Man: No Way Home'. Gracias por traer un personaje tan cálido a los corazones de los fans", añadieron.

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