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No se cobrará el ICA por pagos realizados con Bre-B y otras billeteras digitales en Bogotá

El Distrito propone que Bre-B y las billeteras digitales no tengan retención del impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Foto: diseñada por Magnific y Banco de la República

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 04 de 2026
05:14 p. m.
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Este martes 4 de agosto, Ana María Cadena, la secretaria de Hacienda de Bogotá, dio un importante anuncio para quienes utilizan Bre-B u otras billeteras digitales.

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Sin duda, Bre-B marcó un antes y un después en el sistema financiero de Colombia. Bajo la administración del Banco de la República, el uso de las llaves se ha vuelto prácticamente una herramienta indispensable.

¿Cuántas llaves de Bre-B están registradas?

Antiguamente, era común esperar varias horas para realizar con éxito una transferencia de un banco a otro. Con Bre-B, se realiza al instante; por lo que se ha vuelto común ver que en los pequeños y medianos comercios haya códigos QR para pagar con esta modalidad.

Un dato no menor es que las llaves están vinculadas a las cuentas bancarias, lo cual garantiza la seguridad al momento de mover el dinero en los canales digitales. Crear una es simple y no requiere muchos pasos.

Con corte al 3 de agosto de 2026, el Banco de la República indicó que 35.561.933 usuarios se han inscrito a Bre-B, lo cual ha llevado al registro de 111.549.420 llaves a nivel nacional.

El alivio del Distrito para los usuarios

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el sistema para las finanzas, la Alcaldía de Bogotá dio un importante anuncio.

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La secretaria Cadena explicó que en Bogotá no se le cobrará impuesto de Industria y Comercio (ICA) a los pagos que se realicen a través de Bre-B o las otras billeteras digitales.

Además, contó que se busca eliminar la retención de ICA que pagan los pequeños comerciantes cuando reciben pagos con tarjeta débito o crédito.

“Agradecemos los comentarios que nos permiten mejorar la redacción del artículo para que no quede duda. Ya estamos trabajando con los ponentes en los ajustes”, sostuvo al mencionar que no habrá cambios en las condiciones de las billeteras digitales.

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