CANAL RCN
Internacional

Nicolás Maduro capturado y sacado de Venezuela junto a su esposa, confirmó Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura del número uno del régimen en Venezuela. Iría en un avión con su esposa.

Nicolás Maduro capturado y sacado de Venezuela junto a su esposa, confirmó Estados Unidos

Noticias RCN

enero 03 de 2026
04:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un par de horas después de los bombardeos en Caracas y otros estados cercanos a la zona metropolitana de Venezuela, Estados Unidos confirmó la intervención militar.

A través de una publicación en su red social, el presidente Donald Trump, confirmó la captura de Nicolás Maduro, quien habría sido sacado del país junto a su esposa.

Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país.

Régimen de Nicolás Maduro reaccionó a "la agresión militar de Estados Unidos"
RELACIONADO

Régimen de Nicolás Maduro reaccionó a "la agresión militar de Estados Unidos"

Estados Unidos confirmó la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con la publicación en Truth Social del presidente Donald Trump la captura del número uno del régimen, quien habría sido extraído de Venezuela junto a su esposa.

Sin embargo, del círculo cercano de Maduro: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosado Cabello no hay información.

Poco antes de conocerse la captura de Nicolás Maduro, de la que no hay certeza de que haya sido una situación negociada o a la fuerza, Vladimir Padrino López se refirió a la intervención militar sin ningún acompañamiento en cámara.

Explosiones sacuden Caracas y obligan a desalojar el Fuerte Tiuna
RELACIONADO

Explosiones sacuden Caracas y obligan a desalojar el Fuerte Tiuna

Estados Unidos confirmó intervención militar en Venezuela

En el mensaje, Trump aseguró que los bombardeos fueron propiciados por sus fuerzas militares:

Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Estas serían las zonas que están siendo bombardeadas en Venezuela

Venezuela

Régimen de Nicolás Maduro reaccionó a "la agresión militar de Estados Unidos"

Venezuela

Explosiones sacuden Caracas y obligan a desalojar el Fuerte Tiuna

Otras Noticias

Fútbol Profesional Colombiano

Exjugador de Millonarios se fue con todo contra el club embajador: "no hice nada"

El jugador dejó el club tras su falta de minutos en 2025.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 2 de enero de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Jorge Iván Ospina

¿Le pagaron o no al exembajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina?

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores