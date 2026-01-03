Nicolás Maduro capturado y sacado de Venezuela junto a su esposa, confirmó Estados Unidos

Un par de horas después de los bombardeos en Caracas y otros estados cercanos a la zona metropolitana de Venezuela, Estados Unidos confirmó la intervención militar.

A través de una publicación en su red social, el presidente Donald Trump, confirmó la captura de Nicolás Maduro, quien habría sido sacado del país junto a su esposa.

Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país.

Estados Unidos confirmó la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con la publicación en Truth Social del presidente Donald Trump la captura del número uno del régimen, quien habría sido extraído de Venezuela junto a su esposa.

Sin embargo, del círculo cercano de Maduro: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosado Cabello no hay información.

Poco antes de conocerse la captura de Nicolás Maduro, de la que no hay certeza de que haya sido una situación negociada o a la fuerza, Vladimir Padrino López se refirió a la intervención militar sin ningún acompañamiento en cámara.

RELACIONADO Explosiones sacuden Caracas y obligan a desalojar el Fuerte Tiuna

Estados Unidos confirmó intervención militar en Venezuela

En el mensaje, Trump aseguró que los bombardeos fueron propiciados por sus fuerzas militares: