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Observadores electorales de Estados Unidos en Colombia: CNE acredita misión para elecciones

86 funcionarios del gobierno de Donald Trump verificarán los comicios en varias ciudades mientras crecen alertas por seguridad y debate político.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
08:27 p. m.
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El Termómetro Político de Noticias RCN conoció en primicia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó una misión de observación electoral no formal integrada por funcionarios del gobierno de Estados Unidos para las elecciones presidenciales en Colombia.

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La solicitud fue enviada el 15 de abril por la embajada estadounidense, mostrando el interés en monitorear el desarrollo de la primera y segunda vuelta, mientras crecen los pronunciamientos alrededor de la seguridad de los candidatos.

De acuerdo con el documento, la delegación estará conformada por 86 funcionarios del Ejecutivo estadounidense, quienes observarán el proceso electoral en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, entre otras.

Seguridad de candidatos: nuevas denuncias de Paloma Valencia

Mientras avanzan los preparativos para las elecciones, persisten las advertecias sobre las condiciones de seguridad de los candidatos. Se han reportado denuncias relacionadas con amenazas y presuntas fallas en los esquemas de protección, particularmente en el acceso a vehículos blindados durante desplazamientos de campaña.

En el caso de la senadora Paloma Valencia, se conocieron las cinco amenazas de muerte que ha recibido a lo largo del proceso electoral, mientras que uno de sus jefes de debate señala que se han quedado cortos en los viajes programados con relación a la protección institucional.

Trinos de Iván Cepeda sobre los debates

En cuanto a la polémica en torno a Iván Cepeda y su negativa para asistir a debates previos a las elecciones, considerando únicamente los que ha propuesto con condiciones específicas, se conocieron trinos del pasado, cuando el ahora candidato pedía a los rivales del presidente Gustavo Petro asistir a estos encuentros democráticos.

Hace cuatro años sobre la negativa en ese momento de Rodolfo Hernández de asistir. "Debe quedar claro a la opinión pública que es Rodolfo Hernández quien ha estado rehuyendo del debate, haciendo hasta lo imposible para evitarlo, poniendo condiciones que lo favorezcan, enredando su preparación y dilatando su realización hasta que llegue el día de la elección".

En 2018, cuando Iván Duque no asistió a estos encuentros, escribió. "Debatir es el ejercicio básico de toda democracia, con mayor razón si se trata de debates entre los dos candidatos que pueden ser elegidos para ocupar la jefatura del Estado, pues la ciudadanía sigue exigiendo esos debates, esos espacios con la democracia".

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