No hubo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero la tregua se mantiene por ahora

Irán y Estados Unidos concluyeron una nueva ronda de negociaciones sin lograr un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Aunque ambas partes mantienen una frágil tregua que evita una escalada.

El vicepresidente JD Vance aseguró que Estados Unidos dejó sobre la mesa una propuesta final y lamentó lo que consideró como la falta del compromiso iraní para abandonar el desarrollo nuclear.

La propuesta de Estados Unidos

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, afirmó.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, respondió que su delegación presentó iniciativas constructivas, pero sostuvo que EE. UU. no logró generar confianza suficiente para avanzar.

Si bien el fracaso de la negociación fue calificado como decepcionante, la comunidad internacional coincide en que el diálogo debe continuar.

Las diferencias centrales se enfocaron en asuntos estratégicos. Según lo mencionado por Axios, Irán habría insistido en mantener el control sobre el estrecho de Ormuz y conservar sus reservas de uranio enriquecido. Este corredor marítimo es clave para el comercio energético mundial y su cierre ha generado efectos considerables.

La tregua e incertidumbre se mantienen

En medio de la incertidumbre, Arabia Saudita dio a conocer la reactivación de su principal oleoducto este-oeste, mientras Catar anunció el levantamiento gradual de restricciones al transporte marítimo en el golfo. No obstante, el riesgo de nuevas hostilidades sigue presente, especialmente por el despliegue de buques militares estadounidenses y las advertencias de los Guardianes de la Revolución iraní.

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Para entender esta situación, hay que trazar el camino desde el punto de partida: los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, seguidos por represalias de Teherán que aumentaron la tensión.

Paralelamente, la violencia continúa en el Líbano, donde los bombardeos israelíes contra Hezbolá han dejado miles de víctimas desde marzo.