CANAL RCN
Internacional

No hubo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero la tregua se mantiene por ahora

Las negociaciones se llevaron a cabo en Islamabad y bajo la mediación de Pakistán.

Estados Unidos e Irán.
Estados Unidos e Irán. Foto: Freepik.

AFP

abril 12 de 2026
08:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Irán y Estados Unidos concluyeron una nueva ronda de negociaciones sin lograr un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Aunque ambas partes mantienen una frágil tregua que evita una escalada.

Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”
RELACIONADO

Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”

El vicepresidente JD Vance aseguró que Estados Unidos dejó sobre la mesa una propuesta final y lamentó lo que consideró como la falta del compromiso iraní para abandonar el desarrollo nuclear.

La propuesta de Estados Unidos

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, afirmó.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, respondió que su delegación presentó iniciativas constructivas, pero sostuvo que EE. UU. no logró generar confianza suficiente para avanzar.

Si bien el fracaso de la negociación fue calificado como decepcionante, la comunidad internacional coincide en que el diálogo debe continuar.

Las diferencias centrales se enfocaron en asuntos estratégicos. Según lo mencionado por Axios, Irán habría insistido en mantener el control sobre el estrecho de Ormuz y conservar sus reservas de uranio enriquecido. Este corredor marítimo es clave para el comercio energético mundial y su cierre ha generado efectos considerables.

La tregua e incertidumbre se mantienen

En medio de la incertidumbre, Arabia Saudita dio a conocer la reactivación de su principal oleoducto este-oeste, mientras Catar anunció el levantamiento gradual de restricciones al transporte marítimo en el golfo. No obstante, el riesgo de nuevas hostilidades sigue presente, especialmente por el despliegue de buques militares estadounidenses y las advertencias de los Guardianes de la Revolución iraní.

Jerusalén reabrirá sus lugares sagrados tras la tregua con Irán
RELACIONADO

Jerusalén reabrirá sus lugares sagrados tras la tregua con Irán

Para entender esta situación, hay que trazar el camino desde el punto de partida: los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, seguidos por represalias de Teherán que aumentaron la tensión.

Paralelamente, la violencia continúa en el Líbano, donde los bombardeos israelíes contra Hezbolá han dejado miles de víctimas desde marzo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio oriente

Guerra en Oriente Medio podría generar escasez de combustible en aeropuertos de Europa

Nasa

De Apolo 11 a Artemis II: el hito de una nueva era espacial respaldada por la tecnología

Nueva York

Hombre fue abatido tras atacar con machete a tres personas en el metro de Nueva York

Otras Noticias

Liga BetPlay

Millonarios vs Santa Fe: predicción de la IA y marcador del clásico capitalino

Clásico capitalino 2026: pronóstico y resultado probable según la IA. ¿Quién gana, Millonarios o Santa Fe?

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de abril de 2026: conoce el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de abril de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Antioquia

INPEC apartará del cargo a 11 funcionarios por escándalo de fiesta en cárcel de Itagüí

Viral

Revelaron supuesto novio de Lina Tejeiro y surgieron rumores de embarazo

EPS

Cruz Verde no renovará contrato con EPS Sanitas para la entrega de medicamentos