Jerusalén reabrirá sus lugares sagrados tras la tregua con Irán

La policía israelí anunció este miércoles la reapertura de los principales lugares santos de Jerusalén, casi 20 horas después de la entrada en vigor de una tregua en la guerra con Irán.

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Lugares cerrados desde el inicio del conflicto

Situados en la Ciudad Vieja, un barrio del este de Jerusalén ocupado y anexionado por Israel, el Kotel (muro de los Lamentos) para los judíos, la basílica del Santo Sepulcro para los cristianos y la explanada de las Mezquitas para los musulmanes permanecieron cerrados desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques israelo-estadounidenses contra Irán.

La clausura de estos espacios, considerados sagrados por las tres religiones monoteístas, había generado gran preocupación entre fieles y autoridades religiosas, al tratarse de sitios de peregrinación y oración de alcance mundial.

Anuncio oficial de reapertura

"A partir de mañana por la mañana, jueves 9 de abril de 2026, los lugares santos de la ciudad de Jerusalén reabrirán para los visitantes y los fieles", informó la policía israelí en un comunicado.

La decisión se interpreta como un gesto de distensión tras la tregua, que busca reducir la tensión en la región y permitir el regreso de la vida religiosa y turística a la Ciudad Vieja.