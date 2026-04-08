CANAL RCN
Internacional

Jerusalén reabrirá sus lugares sagrados tras la tregua con Irán

La clausura de estos espacios había generado gran preocupación entre fieles y autoridades religiosas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 08 de 2026
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La policía israelí anunció este miércoles la reapertura de los principales lugares santos de Jerusalén, casi 20 horas después de la entrada en vigor de una tregua en la guerra con Irán.

Los precios del petróleo caen tras anuncio de alto al fuego de Trump
RELACIONADO

Los precios del petróleo caen tras anuncio de alto al fuego de Trump

Lugares cerrados desde el inicio del conflicto

Situados en la Ciudad Vieja, un barrio del este de Jerusalén ocupado y anexionado por Israel, el Kotel (muro de los Lamentos) para los judíos, la basílica del Santo Sepulcro para los cristianos y la explanada de las Mezquitas para los musulmanes permanecieron cerrados desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques israelo-estadounidenses contra Irán.

"Una civilización entera morirá esta noche": Trump lanzó contundente ultimátum a Irán
RELACIONADO

"Una civilización entera morirá esta noche": Trump lanzó contundente ultimátum a Irán

La clausura de estos espacios, considerados sagrados por las tres religiones monoteístas, había generado gran preocupación entre fieles y autoridades religiosas, al tratarse de sitios de peregrinación y oración de alcance mundial.

Anuncio oficial de reapertura

"A partir de mañana por la mañana, jueves 9 de abril de 2026, los lugares santos de la ciudad de Jerusalén reabrirán para los visitantes y los fieles", informó la policía israelí en un comunicado.

Nueva advertencia de Trump a Irán: "Todo el país podría ser arrasado"
RELACIONADO

Nueva advertencia de Trump a Irán: "Todo el país podría ser arrasado"

La decisión se interpreta como un gesto de distensión tras la tregua, que busca reducir la tensión en la región y permitir el regreso de la vida religiosa y turística a la Ciudad Vieja.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nasa

Actividades de la tripulación de Artemis II a dos días de terminar su viaje: siguen los experimentos

Ecuador

Ecuador llama a consultas a embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas

Fútbol internacional

EN VIDEO: importante exjugador de selección que jugó en Colombia fue arrestado por presunto robo

Otras Noticias

Shakira

Shakira reveló cómo controla el uso de tecnología de sus hijos: “Les prohibí YouTube”

La barranquillera explicó detalles de los estrictos horarios que maneja para regular los dispositivos electrónicos de los menores.

Cancillería

Caos en sedes de expedición de pasaportes y consulados en el exterior por fallas en el Sitac

Fallas tecnológicas globales paralizan trámites consulares, generan largas filas y desatan críticas por falta de comunicación oficial

David Ospina

David Ospina habló sobre James Rodríguez y destacó su legado en Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC sanciona a Rappi con más de $4.000 millones por fallas, cobros no autorizados y publicidad engañosa

Medellín

Felisstmente: el robot que recorre Medellín promoviendo las pausas activas