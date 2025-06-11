No más pasaporte inclusivos en los Estados Unidos: gobierno Trump eliminó la “X” como opción de género

La lucha por los derechos de las personas trans y con identidades de género diversas dio un paso atrás este jueves, 6 de noviembre, en los Estados Unidos.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, aprobó una solicitud “de emergencia” que realizó el Gobierno Trump para eliminar la Ley de la administración Biden, que incluía una “X” como tercera opción en la casilla de género y permitía a las personas trans elegir entre “masculino” y “femenino”, según su identidad.

La “X” ayudó a personas no binarias y a quienes no habían completado su transición a borrar de sus documentos oficiales el género con el que no se sentían identificados, sin necesidad de someterse a pruebas médicas.

¿Qué dice la orden emitida por la Corte Suprema?

En la decisión, que ningún magistrado firmó, se indica que “mostrar el sexo de los titulares de pasaportes al nacer no atenta más contra los principios de igualdad de protección que mostrar su país de nacimiento. En ambos casos, el Gobierno se limita a dar fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado”.

Declaraciones con las que se mostró en contra la la jueza Ketanji Brown Jackson, de tendencia liberal: “El Gobierno pretende aplicar de inmediato una nueva política de dudosa legalidad, pero no ofrece pruebas de que vaya a sufrir ningún perjuicio si se le prohíbe temporalmente hacerlo, mientras que los demandantes sufrirán un daño inminente y concreto si la política entra en vigor”.

Personas trans seguirán enfrentando un clima hostil en los aeropuertos:

Si bien, el fiscal general, D. John Sauer explicó en documentos oficiales que “la Constitución no prohíbe al Gobierno definir el sexo en términos de la clasificación biológica de una persona”, las personas trans saben que con la derogación de la Ley de pasaportes inclusivos seguirán enfrentándose a un ambiente hostil en los aeropuertos de todo el país.

En una demanda colectiva, su defensa advierte que “esta nueva política pone en peligro potencial a las personas trans, no binarias e intersexuales cada vez que utilizan un pasaporte”, como se ha visto en el pasado.