CANAL RCN
Internacional Video

"Nos estamos acercando a la libertad": Juan Pablo Guanipa tras ser beneficiado por ley de amnistía

El dirigente opositor quedó en libertad luego de permanecer bajo arresto domiciliario desde el 8 de febrero.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
01:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En diálogo con Noticias RCN, Juan Pablo Guanipa confirmó que quedó en libertad por medio de la ley de amnistía de la presidenta (e) Delcy Rodríguez. Así se lo informó un funcionario del régimen, a lo que manifestó que es un gran paso para que Venezuela sea libre.

Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, logró su libertad plena con la ley de amnistía en Venezuela
RELACIONADO

Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, logró su libertad plena con la ley de amnistía en Venezuela

Guanipa se encontraba en prisión domiciliaria desde el 8 de febrero, luego de haber sido detenido. En su declaración pública afirmó que respondió al anuncio expresando: “Viva Venezuela libre”, en alusión a lo que considera un avance hacia el restablecimiento de la libertad y la institucionalidad democrática en el país.

Eso es lo que nosotros tenemos que sentir en este momento, la alegría de que nos estamos acercando a la libertad. Son 27 años, mucho tiempo desde lo que pasó, pero bueno, lo estamos logrando. Dios es inmenso y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias.

Proceso electoral y liderazgo opositor: el papel de María Corina Machado

En medio del debate sobre la amnistía, el nombre de María Corina Machado tuvo que ser mencionado. Según Guanipa, no tendría sentido avanzar hacia un proceso electoral sin la participación de quien resultó ganadora en el proceso interno para definir la candidatura unitaria a la presidencia.

Machado ha sido señalada en múltiples ocasiones por el oficialismo de promover acciones contra la soberanía nacional, una de las excepciones contempladas en la ley de amnistía. No obstante, desde la oposición se insiste en que cualquier proceso electoral futuro debe garantizar condiciones de participación plenas para todos los actores políticos.

Guanipa y su postura sobre la intervención estadounidense

Guanipa también se refirió al contexto internacional y a la administración que adelanta Estados Unidos frente a Venezuela, describiéndolo como un proceso “por etapas” que podría conducir a una estabilización del país.

Nosotros aspiramos que esas etapas se vayan cumpliendo en el menor plazo posible y que eso permita que vayamos hacia la estabilización del país, que siempre tiene que pasar por la vía de un proceso electoral.

Según su planteamiento, el objetivo final debe ser la realización de un proceso electoral, sin fijar plazos estrictos, pero con la expectativa de que se concrete tras 27 años de tensiones políticas acumuladas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Reino Unido busca claridad tras fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre aranceles

Estados Unidos

Corte Suprema de EE.UU. anula la mayoría de los aranceles de Donald Trump

México

México frena llegada de colombianos al Mundial: temen que narcos ingresen al país

Otras Noticias

Enfermedades

Tampones podrían ayudar al diagnóstico temprano del cáncer de ovario, según investigación

Los investigadores se encuentran haciendo ensayos para crear un tampón médico que optimice el diagnóstico temprano de este cáncer.

Ministerio de Vivienda

Gobierno propone que la vivienda VIS y VIP se venda en pesos y no en salarios mínimos

El Gobierno propone que la vivienda VIS y VIP se venda en pesos fijos y no en salarios mínimos. Conozca qué dice el borrador del decreto y cómo impactaría a compradores.

Elecciones en Colombia

La Mesa Ancha pone a prueba a 'Pechy Players' como candidato al Congreso

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe ya tendría nuevo extremo: así juega Jáder Obrian

Tecnología

La nube domina el almacenamiento en Colombia: claves para evitar fraudes digitales