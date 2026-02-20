"Nos estamos acercando a la libertad": Juan Pablo Guanipa tras ser beneficiado por ley de amnistía

En diálogo con Noticias RCN, Juan Pablo Guanipa confirmó que quedó en libertad por medio de la ley de amnistía de la presidenta (e) Delcy Rodríguez. Así se lo informó un funcionario del régimen, a lo que manifestó que es un gran paso para que Venezuela sea libre.

Guanipa se encontraba en prisión domiciliaria desde el 8 de febrero, luego de haber sido detenido. En su declaración pública afirmó que respondió al anuncio expresando: “Viva Venezuela libre”, en alusión a lo que considera un avance hacia el restablecimiento de la libertad y la institucionalidad democrática en el país.

Eso es lo que nosotros tenemos que sentir en este momento, la alegría de que nos estamos acercando a la libertad. Son 27 años, mucho tiempo desde lo que pasó, pero bueno, lo estamos logrando. Dios es inmenso y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias.

Proceso electoral y liderazgo opositor: el papel de María Corina Machado

En medio del debate sobre la amnistía, el nombre de María Corina Machado tuvo que ser mencionado. Según Guanipa, no tendría sentido avanzar hacia un proceso electoral sin la participación de quien resultó ganadora en el proceso interno para definir la candidatura unitaria a la presidencia.

Machado ha sido señalada en múltiples ocasiones por el oficialismo de promover acciones contra la soberanía nacional, una de las excepciones contempladas en la ley de amnistía. No obstante, desde la oposición se insiste en que cualquier proceso electoral futuro debe garantizar condiciones de participación plenas para todos los actores políticos.

Guanipa y su postura sobre la intervención estadounidense

Guanipa también se refirió al contexto internacional y a la administración que adelanta Estados Unidos frente a Venezuela, describiéndolo como un proceso “por etapas” que podría conducir a una estabilización del país.

Nosotros aspiramos que esas etapas se vayan cumpliendo en el menor plazo posible y que eso permita que vayamos hacia la estabilización del país, que siempre tiene que pasar por la vía de un proceso electoral.

Según su planteamiento, el objetivo final debe ser la realización de un proceso electoral, sin fijar plazos estrictos, pero con la expectativa de que se concrete tras 27 años de tensiones políticas acumuladas.