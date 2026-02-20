Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, logró su libertad plena con la ley de amnistía en Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, recuperó su libertad plena en la madrugada de este viernes 20 de febrero, tras la aprobación de una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El propio dirigente confirmó la noticia a través de sus redes sociales:

Quiero anunciarles que gracias a Dios me encuentro en libertad plena, reitero mi disposición de promover la reconciliación siempre que parta desde la verdad, con la verdad por delante y el reconocimiento de la voluntad de cambio de los venezolanos.

El paso de Juan Pablo Guanipa por las cárceles de Venezuela

Guanipa había sido capturado en 2025 y permaneció varios meses incomunicado antes de ser trasladado a prisión domiciliaria hace aproximadamente dos semanas.

Su liberación se produce en el marco de la ley de amnistía aprobada por el parlamento venezolano, aunque no se han precisado los detalles específicos de esta normativa ni el número total de beneficiados.

El líder político no limitó su pronunciamiento a celebrar su propia liberación. Guanipa hizo un llamado por otros detenidos al afirmar que "cada minuto detrás de una celda es un minuto de injusticia para los presos políticos y su familia".

Exigió "la libertad para todos y el regreso de todos los exiliados”.

Juan Pablo Guanipa es uno de los alfiles de María corina Machado

La relación de Guanipa con María Corina Machado, reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de Paz, es cercana, siendo considerado uno de sus principales colaboradores en el movimiento opositor venezolano. Esta conexión había sido señalada como uno de los posibles motivos de su detención.

El caso de Guanipa se suma a la compleja situación de derechos humanos en Venezuela, donde diversos organismos internacionales han expresado preocupación por la detención de líderes políticos opositores.

La aprobación de la ley de amnistía podría representar un cambio en la situación, aunque aún no se conocen los alcances completos de esta medida legislativa ni si beneficiará a otros detenidos por motivos políticos en Venezuela.