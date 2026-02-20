CANAL RCN
Internacional Video

Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, logró su libertad plena con la ley de amnistía en Venezuela

El dirigente opositor estuvo varios meses incomunicado tras su captura, fue liberado y 12 horas después recapturado para cumplir prisión domiciliaria.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
08:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, recuperó su libertad plena en la madrugada de este viernes 20 de febrero, tras la aprobación de una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El propio dirigente confirmó la noticia a través de sus redes sociales:

Quiero anunciarles que gracias a Dios me encuentro en libertad plena, reitero mi disposición de promover la reconciliación siempre que parta desde la verdad, con la verdad por delante y el reconocimiento de la voluntad de cambio de los venezolanos.

Juan Pablo Guanipa reapareció en su casa con grillete en el tobillo y en prisión domiciliaria
RELACIONADO

Juan Pablo Guanipa reapareció en su casa con grillete en el tobillo y en prisión domiciliaria

El paso de Juan Pablo Guanipa por las cárceles de Venezuela

Guanipa había sido capturado en 2025 y permaneció varios meses incomunicado antes de ser trasladado a prisión domiciliaria hace aproximadamente dos semanas.

Su liberación se produce en el marco de la ley de amnistía aprobada por el parlamento venezolano, aunque no se han precisado los detalles específicos de esta normativa ni el número total de beneficiados.

El líder político no limitó su pronunciamiento a celebrar su propia liberación. Guanipa hizo un llamado por otros detenidos al afirmar que "cada minuto detrás de una celda es un minuto de injusticia para los presos políticos y su familia".

Exigió "la libertad para todos y el regreso de todos los exiliados”.

¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón
RELACIONADO

¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón

Juan Pablo Guanipa es uno de los alfiles de María corina Machado

La relación de Guanipa con María Corina Machado, reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de Paz, es cercana, siendo considerado uno de sus principales colaboradores en el movimiento opositor venezolano. Esta conexión había sido señalada como uno de los posibles motivos de su detención.

El caso de Guanipa se suma a la compleja situación de derechos humanos en Venezuela, donde diversos organismos internacionales han expresado preocupación por la detención de líderes políticos opositores.

La aprobación de la ley de amnistía podría representar un cambio en la situación, aunque aún no se conocen los alcances completos de esta medida legislativa ni si beneficiará a otros detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa
RELACIONADO

Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

México frena llegada de colombianos al Mundial: temen que narcos ingresen al país

Venezuela

Presentaron demanda por tortura contra exmilitar venezolano que fue detenido por el ICE

Enfermedades

Murió reconocido actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’ a los 53 años: ¿qué ocurrió?

Otras Noticias

Ministerio del Interior

Combaten la trata de personas en Colombia: LATAM, Valientes ONG y Ministerio del Interior unidos

LATAM Airlines Colombia, Valientes ONG y Ministerio del Interior se unen contra la trata de personas.

Independiente Santa Fe

Mayer Candelo rompe el silencio y explica por qué no debutó con Santa Fe tras hacer pretemporada

Mayer Candelo contó por qué nunca debutó con Santa Fe pese a hacer dos meses de pretemporada. Reveló el problema con Vélez y aclaró que “salió siendo el malo”.

Pasaporte

Países centroamericanos que aceptan colombianos sin visa: solo con pasaporte

Redes sociales

“Mi hijo dice que es 'therian'”: psicóloga explica qué hacer y cuándo es motivo de alerta

Artistas

Listado de los artistas colombianos que brillaron en los Premios Lo Nuestro 2026