México frena llegada de colombianos al Mundial: temen que narcos ingresen al país

Faltan pocos meses para que la Selección Colombia debute en la Copa del Mundo 2026. El combinado nacional jugará dos partidos de la fase de grupos en territorio mexicano y el tercero en Estados Unidos, por lo que muchos ven viable disfrutar de la cita orbital a pesar de no tener visa.

Sin embargo, ahora crece la preocupación entre los aficionados colombianos, pues funcionarios del gobierno de México advirtieron que están reforzando los controles migratorios y que ya han negado el ingreso de algunos connacionales al país.

Según declaraciones entregadas a la AFP por Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco, existe coordinación permanente con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para evitar ingresos irregulares.

Vínculos de colombianos con el narcotráfico

Las autoridades mexicanas confirmaron que se mantienen en alerta para impedir que ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a cárteles del narcotráfico ingresen al país durante el Mundial de fútbol 2026.

La medida preventiva responde, de acuerdo con las autoridades, a la creciente participación de exmilitares extranjeros (especialmente colombianos) en estructuras criminales mexicanas. En junio pasado, el Ejército mexicano detuvo a diez exmilitares colombianos en el vecino estado de Michoacán, tras una explosión que dejó seis soldados mexicanos fallecidos, un hecho que elevó las alertas de seguridad.

Alarcón afirmó que en Jalisco “ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles”, lo que refuerza la hipótesis de que organizaciones criminales podrían intentar aprovechar el flujo turístico del Mundial para facilitar el ingreso de perfiles vinculados a actividades ilícitas. Según explicó, los implicados podrían utilizar paquetes turísticos y la masiva llegada de visitantes extranjeros como cobertura.

Mercenarios colombianos por el mundo: riesgo en México

Expertos han señalado que el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017 y la reducción del presupuesto militar en Colombia influyeron en la migración de exguerrilleros y exmilitares hacia otros países.

Esta dinámica también se ha observado en escenarios de conflicto como Sudán y Ucrania, donde cientos de combatientes de nacionalidad colombiana han participado en distintos frentes.