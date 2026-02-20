CANAL RCN
La nube domina el almacenamiento en Colombia: claves para evitar fraudes digitales

Más colombianos guardan su vida digital en la nube: ¿qué tan seguro es?

nube almacenamiento claves evitar fraudes
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
12:18 p. m.
Guardar fotos, contactos, conversaciones y documentos en internet dejó de ser una opción exclusiva para expertos en tecnología. Hoy, el almacenamiento en la nube se consolida como el principal espacio digital de los colombianos.

De acuerdo con un estudio de Kaspersky, el 67% de los usuarios en el país respalda la información de su celular en servicios online.

El dato confirma un cambio de hábito. Lo que comenzó como una solución práctica para liberar espacio en el teléfono ahora redefine la forma en que las personas gestionan su vida digital.

Según el informe, el 68% utiliza la nube como medida preventiva ante el robo o pérdida del dispositivo, mientras que el 62% la elige para optimizar almacenamiento en celulares y computadores.

Esta migración masiva responde a la necesidad de acceso rápido, respaldo automático y sincronización entre dispositivos. Sin embargo, el crecimiento del almacenamiento digital también amplía la superficie de ataque para los ciberdelincuentes.

Almacenamiento en la nube en Colombia: beneficios y riesgos de ciberseguridad

Cuando los datos pasan a la nube, dejan de depender únicamente del equipo físico. Circulan por cuentas de acceso, aplicaciones conectadas y múltiples dispositivos sincronizados. Esto significa que una sola vulneración —como el robo de credenciales— puede exponer grandes volúmenes de información personal.

El estudio advierte que casi el 41% de los colombianos no protege adecuadamente sus servicios en la nube o no considera necesario hacerlo.

Además, un 22% reconoce que no sabe cómo resguardar sus datos y un 15% admite que desconocía que estas plataformas requieren medidas adicionales de seguridad.

Entre los riesgos más frecuentes figuran configuraciones inadecuadas, contraseñas débiles, reutilización de claves, apertura de enlaces maliciosos y ataques de phishing. La ingeniería social sigue siendo una de las principales puertas de entrada para vulnerar cuentas digitales.

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky, advierte que la masificación de la nube no ha ido acompañada del mismo nivel de conciencia en seguridad.

“Muchos usuarios creen que el proveedor se encarga de todo, cuando en realidad la seguridad es compartida. Si no se aplican medidas básicas, los respaldos corren riesgo de sufrir accesos no autorizados o incluso de pérdida definitiva. Es clave que los consumidores aprendan a identificar qué información requiere cifrado, cómo manejar sus claves de manera segura y qué señales pueden alertar de una vulneración”, mencionó.

Cómo proteger los datos en la nube: recomendaciones clave para usuarios

Ante este panorama, los expertos recomiendan aplicar medidas básicas pero efectivas para reducir riesgos. La primera es revisar los permisos de acceso y uso compartido, especialmente en archivos sensibles. Limitar quién puede ver o editar documentos evita exposiciones innecesarias.

También es fundamental cifrar información crítica como documentos financieros, datos médicos o archivos fiscales. No todo requiere el mismo nivel de protección, pero los datos sensibles sí necesitan capas adicionales.

Otra práctica clave es desconfiar de correos o mensajes que soliciten credenciales, incluso si parecen provenir del proveedor del servicio. El phishing continúa siendo una de las técnicas más utilizadas para robar cuentas.

Además, se recomienda crear contraseñas robustas y únicas para cada plataforma, combinando letras, números y caracteres especiales, y activar la autenticación en dos pasos (2FA). Esta verificación adicional reduce el impacto si las credenciales se ven comprometidas.

Finalmente, instalar soluciones de seguridad en los dispositivos desde los cuales se accede a la nube ayuda a detectar malware, accesos no autorizados y amenazas digitales.

El almacenamiento en la nube ya forma parte de la vida diaria en Colombia. El reto ahora no es solo aprovechar sus ventajas, sino fortalecer la cultura de ciberseguridad para que la comodidad no se convierta en vulnerabilidad.

