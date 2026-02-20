Independiente Santa Fe ya tendría nuevo extremo: así juega Jáder Obrian

Independiente Santa Fe atraviesa un momento complicado en la Liga, pese al gran arranque de año con la Superliga que le ganó con autoridad a Junior FC.

RELACIONADO Mayer Candelo rompe el silencio y explica por qué no debutó con Santa Fe tras hacer pretemporada

Hoy, el panorama es otro, pues apenas suma 7 puntos de 21 posibles y solo ha logrado una victoria, un rendimiento que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y la dirigencia.

Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el club aceleró gestiones para reforzar el plantel. Y tras varios intentos fallidos, todo apunta a que el extremo colombiano Jáder Obrian será el nuevo refuerzo cardenal, llegando como agente libre tras rescindir su contrato en la MLS.

Santa Fe mueve fichas para salir del bache

El mal presente en Liga, sumado al bajo impacto de algunos fichajes realizados bajo el mando de Pablo Repetto, obligó a Santa Fe a buscar soluciones inmediatas.

Obrian, de 30 años, nacido en María La Baja (Bolívar), aparece como una apuesta por experiencia y velocidad. El jugador viene de militar en Austin FC y ya se encuentra en proceso de exámenes médicos; si todo sale bien, su anuncio oficial se daría en las próximas horas.

Así juega Jáder Obrian, el extremo que ilusiona al León

Formado en Uniautónoma FC, Obrian también pasó por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, antes de dar el salto a la MLS con FC Dallas.

Es un futbolista diestro, rápido y encarador. Se mueve principalmente como extremo derecho o mediapunta, con buen cambio de ritmo, capacidad para desbordar y llegada al área.

Si se concreta su llegada, el León sumará un refuerzo clave para intentar enderezar el rumbo y recuperar la ilusión de su hinchada.