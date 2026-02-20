Tampones podrían ayudar al diagnóstico temprano del cáncer de ovario, según investigación

El ensayo, que se encuentra siendo dirigido por investigadores de Southampton, busca probar un tampón que podría ser utilizado como recolector de muestras para identificar las primeras señales de posible cáncer de ovario.

Importancia del diagnóstico temprano

El cáncer de ovario es una enfermedad altamente letal que comienza de manera engañosa por lo que se estima que la edad promedio en la que suele aparecer es a los 59 y el 80% de las veces en mujeres posmenopáusicas. Según el Instituto Nacional de Cancerología, se calcula que una de cada setenta mujeres desarrollará un cáncer de ovario en algún momento de su vida.

Usualmente este tipo de cáncer no genera síntomas durante varios años. Por esto, cuando las mujeres sienten molestias, es posible que la enfermedad ya se encuentre en un estado avanzado. Los expertos insisten en la importancia de trabajar en métodos que permitan generar un diagnóstico temprano.

¿Cómo funciona esta herramienta?

Según la investigación, actualmente no existe una herramienta que permita la detección temprana del cáncer de ovario. Las pacientes que presentan mutaciones genéticas deciden acudir a procedimientos quirúrgicos para extirpar sus ovarios, lo que puede generar riesgos para el futuro.

El estudio toma muestras de fluidos vaginales de las mujeres que se someten al procedimiento al utilizar el tampón de diagnóstico y los hisopos especiales. También, se toman muestras de tejido de los ovarios y las trompas de Falopio extirpados de mujeres con signos de cáncer para compararlas con las de aquellas sin la enfermedad.

“Si encontramos cambios en los biomarcadores llamados microARN (pequeñas señales biológicas presentes tanto en las células del cáncer de ovario como en el fluido vaginal), esto podría indicar una forma de predecir el cáncer de ovario en el futuro”, precisa la investigación.

Finalmente, la investigadora principal del estudio manifestó que uno de los objetivos es que dicha investigación indique biomarcadores que detecten signos tempranos de cáncer de ovario por lo que, de tener éxito, se espera la creación de un estudio más amplio para desarrollar una prueba de detección comunitaria en mujeres de alto riesgo.