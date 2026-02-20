Gobierno propone que la vivienda VIS y VIP se venda en pesos y no en salarios mínimos

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó un borrador de decreto que podría cambiar de fondo la forma en que se venden las viviendas VIS y VIP en Colombia.

La propuesta busca que estos inmuebles dejen de comercializarse en salarios mínimos y pasen a fijarse en pesos colombianos desde el primer acuerdo, es decir, desde la separación o firma de la promesa de compraventa.

La medida, que aún está en etapa de proyecto y abierta a comentarios ciudadanos, apunta a proteger a los hogares de menores ingresos, evitando que el precio final suba automáticamente cada año con el aumento del salario mínimo.

VIS y VIP ya no se venderían en salarios mínimos

Según el documento, el Gobierno quiere que el comprador conozca el valor total de la vivienda en pesos fijos desde el inicio del negocio, y que ese sea el único precio exigible hasta la entrega del inmueble.

Hoy, muchos proyectos VIS se comercializan en salarios mínimos, lo que traslada al consumidor el riesgo de los incrementos anuales. Con el nuevo decreto, esa práctica quedaría limitada.

El borrador también ratifica los topes máximos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo:

Vivienda de Interés Social (VIS): hasta 135 salarios mínimos

Vivienda de Interés Prioritario (VIP): hasta 90 salarios mínimos

Además, se mantiene un régimen especial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde la VIS rural podrá llegar hasta 280 salarios mínimos, debido a los altos costos logísticos y de materiales en el archipiélago.

Todo esto se enmarca en el derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Más transparencia y protección para los compradores

El proyecto también refuerza la obligación de informar precios claros, verificables y completos, en línea con el Estatuto del Consumidor.

De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de vigilar que los constructores y vendedores cumplan estas reglas.

El decreto plantea que el valor final de la VIS debe responder a costos reales de construcción como suelo, materiales, mano de obra y gastos financieros y no a ajustes automáticos por salario mínimo que pueden afectar el cierre financiero de las familias.

Para el Gobierno, esta modificación busca evitar endeudamientos innecesarios y dar mayor seguridad jurídica a quienes sueñan con casa propia.