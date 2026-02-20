Reino Unido busca claridad tras fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre aranceles

El gobierno británico anunció el viernes que iniciará conversaciones con la administración estadounidense para evaluar el impacto que tendrá en su comercio la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limitó la autoridad presidencial para imponer aranceles.

Un portavoz del ejecutivo laborista señaló en un comunicado: “Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo, apoyando a las empresas británicas a medida que se anuncien más detalles”.

La Corte Suprema frena los aranceles de Trump

El máximo tribunal estadounidense, con mayoría conservadora, resolvió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

La sentencia bloquea una herramienta clave utilizada por Donald Trump para avanzar en su agenda económica y diplomática, aunque no afecta a los gravámenes aplicados a sectores específicos como el automóvil, el acero o el aluminio.

Londres confía en mantener su posición comercial privilegiada

El gobierno británico destacó que Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y expresó confianza en que su posición comercial con Estados Unidos se mantenga.

Además, recordó que un acuerdo bilateral permite a las exportaciones británicas enfrentar aranceles limitados al 10% en la mayoría de los productos, lo que refuerza la expectativa de estabilidad pese al nuevo escenario jurídico en Washington.