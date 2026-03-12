Trump aseguró que Irán no debería asistir al Mundial "por su propia seguridad"

La incertidumbre en torno a la participación de la Selección de Irán en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 ha aumentado en las últimas horas tras unas nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En medio del clima de tensión que se vive actualmente en Medio Oriente, el mandatario volvió a referirse públicamente al tema y dejó un mensaje que ha generado preocupación dentro del entorno del fútbol internacional.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, representa uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Sin embargo, el contexto geopolítico y las recientes declaraciones del líder estadounidense han abierto un debate sobre la seguridad y la viabilidad de que algunas selecciones participen con normalidad en el campeonato.

Declaraciones que generan inquietud

A través de su red social Truth Social, Trump manifestó que la selección iraní sería bienvenida a la cita mundialista, pero al mismo tiempo expresó dudas sobre la conveniencia de su presencia en el torneo. Sus palabras han sido interpretadas como una advertencia en medio del complejo panorama político internacional.

Según el mandatario, el equipo podría asistir al campeonato, pero consideró que no sería apropiado que participe debido a posibles riesgos de seguridad. La afirmación ha despertado reacciones en distintos sectores, ya que Irán es uno de los países que ya aseguró su presencia en la fase final del Mundial.

Las declaraciones también contrastan con comentarios previos del propio presidente estadounidense. Días atrás, durante un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump había señalado que la selección iraní sería recibida como cualquier otro participante del torneo, incluso en medio del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.

Preocupación alrededor del Mundial

El contraste entre ambas posturas ha generado inquietud en el ámbito deportivo y diplomático, especialmente porque la Copa del Mundo de 2026 será la primera con 48 selecciones participantes y contará con sedes distribuidas en tres países. La organización del torneo depende de estrictos protocolos de seguridad, coordinación internacional y estabilidad política.

Aunque hasta el momento no existe una decisión oficial que afecte la participación de Irán, las declaraciones del presidente estadounidense han encendido las alarmas entre aficionados y analistas, quienes temen que el contexto político termine influyendo en el desarrollo normal del campeonato.

Por ahora, la FIFA continúa trabajando en la planificación del evento y en la coordinación con las autoridades de los países anfitriones para garantizar que todas las selecciones clasificadas puedan competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, las palabras de Trump reflejan cómo las tensiones internacionales pueden proyectarse incluso sobre el escenario deportivo más importante del planeta, generando interrogantes a más de dos años de que ruede el balón en el Mundial de 2026.