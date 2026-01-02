Ola invernal que deja 100 muertos en los Estados Unidos amenaza al sur del país: Florida, Georgia y las Carolinas bajo alerta

El sur de Estados Unidos se enfrenta a un escenario histórico de frío extremo que amenaza con registrar en el sur de Florida las temperaturas más bajas desde 1989, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Esta nueva e intensa ola de aire ártico, que llega apenas una semana después de un frente gélido que dejó más de 100 fallecidos, ha puesto en alerta máxima a regiones poco habituadas a estos climas, como Carolina del Sur, donde se esperan desplomes del mercurio hasta los -9 ºC, una cifra drásticamente inferior al promedio habitual de enero, que oscila entre los 2 y 15 ºC.

Al menos 2.400 vuelos han ido cancelados en los estados del sur:

La magnitud de la tormenta ha paralizado el transporte aéreo con la cancelación de más de 1.800 vuelos entre el sábado y el domingo en el aeropuerto Charlotte Douglas de Carolina del Norte, mientras que, en Atlanta, la terminal más transitada del mundo, se suspendieron otros 600 trayectos.

Para mitigar el impacto, el aeropuerto de Charlotte desplegó un "equipo de nieve" de 300 personas encargado de despejar pistas y accesos.

Tampoco se recomienda viajar por carretera:

El NWS ha sido enfático al señalar que el frente costero traerá nevadas moderadas a fuertes y vientos intensos, advirtiendo que, en localidades como Cape Carteret, las condiciones de visibilidad por la nieve densa hacen que viajar sea "peligroso y potencialmente mortal, especialmente si quedas varado".

En las carreteras, la situación es crítica, especialmente en Carolina del Norte, donde la patrulla estatal ya contabiliza al menos 750 accidentes de tránsito. Entre los incidentes más destacados se encuentra la destrucción de un camión en Gastonia tras ser embestido por un tren al quedar atrapado en las vías, un evento que afortunadamente no dejó heridos.

Más de 150.000 personas se encuentran sin energía en medio de las bajas temperaturas:

La crisis energética y de infraestructura también golpea con fuerza a la región, dejando a casi 156.000 usuarios sin electricidad este domingo, principalmente en Misisipi, Tennessee y Luisiana. En respuesta, estados como Misisipi han activado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para instalar generadores en puntos estratégicos y han abierto 79 refugios.

Las autoridades mantienen bajo alerta de tormenta invernal a Kentucky, Tennessee, Georgia, Virginia y ambas Carolinas, reiterando el llamado a la población para evitar el uso de carreteras y advirtiendo sobre los riesgos específicos para las viviendas ubicadas en zonas costeras.