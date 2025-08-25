Nuevo peso permitido en el equipaje de mano a partir del mes de septiembre

A partir de septiembre, los viajeros aéreos que se dirijan a Estados Unidos se enfrentarán a nuevas regulaciones para el equipaje de mano, que han sido implementadas por varias aerolíneas. Estos cambios, inspirados en normativas de la Unión Europea, buscan estandarizar las dimensiones y el peso del equipaje de cabina, así como aclarar la lista de artículos prohibidos.

Si bien la medida pretende agilizar los procesos de seguridad y mejorar la transparencia, ha generado cierta incertidumbre entre los viajeros, quienes deben estar atentos para evitar contratiempos y costos adicionales en el aeropuerto.

Nuevo peso permitido en los equipajes de mano

La nueva normativa establece que las maletas de cabina deben tener un peso máximo de entre 7 y 10 kg, incluyendo las ruedas y las manijas. En cuanto a las dimensiones, se ha fijado un estándar que oscila entre 55 cm x 35 cm x 20 cm y 56 cm x 45 cm x 25 cm, aunque las aerolíneas pueden tener variaciones.

Además de la maleta de mano, los pasajeros podrán llevar un artículo personal adicional, como un bolso, una mochila pequeña o una funda para computadora portátil, que debe caber debajo del asiento delantero y no superar los 40 x 30 x 15 centímetros.

Foto: Freepik

Otro aspecto crucial de las nuevas reglas es la lista de objetos prohibidos. Se refuerzan las restricciones sobre líquidos en envases mayores a 100 ml, que incluyen perfumes, geles, cremas, aerosoles y pastas de dientes. Aunque hay excepciones para medicamentos y alimentos infantiles con la debida justificación, los viajeros deben ser más cuidadosos al empacar.

Las autoridades aeroportuarias también están haciendo cumplir de manera más estricta las normas sobre baterías de litio, prohibiendo los "equipajes inteligentes" con baterías no removibles tanto en cabina como en el equipaje facturado.

Asimismo, se prohíben los vaporizadores mal almacenados y los bancos de energía de gran tamaño en el equipaje de bodega por riesgo de incendio, permitiéndose solo en el equipaje de mano bajo ciertas condiciones.

Si bien la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha anunciado la medida, su implementación completa puede variar entre aerolíneas y terminales, especialmente aquellas que no han actualizado sus equipos de escáner.

Este factor crea un desafío para los viajeros, que deben verificar las políticas específicas de la aerolínea con la que vuelan y estar preparados para posibles variaciones. Por ejemplo, se ha notado que aeropuertos con mayor tráfico, como el de Miami, suelen ser más rigurosos en la aplicación de las normas.