La COP31 terminó sin acuerdo en Antalya, Turquía, tras 49 horas adicionales de negociaciones y dos semanas de intensos debates, en un desenlace que ha reavivado las preocupaciones sobre la capacidad de la comunidad internacional para responder de forma coordinada a la crisis climática.

La falta de consenso impidió la adopción de una declaración política final, un hecho sin precedentes que dejó en evidencia las profundas divisiones entre los países participantes.

La Unión Europea calificó como “terrible” el resultado de la cumbre y advirtió que, pese al fracaso, resulta “absolutamente crucial” mantener vivo el multilateralismo para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Cerca de 200 delegaciones abandonaron la ciudad turca sin lograr un compromiso común sobre los principales temas de la agenda climática.

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División por los combustibles fósiles

Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la ausencia de una referencia explícita a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el borrador de decisión final. La Unión Europea, Reino Unido, Panamá, Vanuatu y otros países en desarrollo rechazaron el texto por considerar insuficientes sus compromisos en esta materia.

Por el contrario, naciones como India, China, Arabia Saudita, Japón y Venezuela respaldaban la propuesta. Desde Pekín expresaron decepción por el desenlace de la conferencia, aunque insistieron en que la transición ecológica global continúa siendo “irreversible”.

Las críticas también llegaron desde líderes políticos y ambientales. El ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, afirmó que la cumbre fue “secuestrada” por los países productores de petróleo. En la misma línea, el exvicepresidente estadounidense y premio Nobel de Paz Al Gore calificó de “escandaloso” que un pequeño grupo de petroestados pueda bloquear cualquier referencia a los combustibles fósiles y reclamó una reforma profunda del sistema de negociaciones climáticas.

El jefe de ONU Clima, Simon Stiell, advirtió que “el mundo no puede permitirse que esto vuelva a ocurrir”, en alusión a la incapacidad de alcanzar consensos en una de las citas ambientales más importantes del planeta.

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Financiación y tecnologías, otros focos de tensión

Las diferencias también se hicieron evidentes en torno a la financiación climática para los países en desarrollo. Antes de la cumbre, la Unión Europea había dejado claro que no estaba dispuesta a comprometer nuevos recursos y que limitaría sus aportes al cumplimiento de las obligaciones financieras previamente adquiridas.

Otro asunto controvertido fue la inclusión de tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), una alternativa respaldada por la industria petrolera y gasística. Arabia Saudita defendió su incorporación al considerar que la crisis climática exige mantener abiertas todas las opciones tecnológicas disponibles.

El borrador de acuerdo además proponía aumentar hasta el 35 % la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía para 2035, junto con medidas para acelerar la expansión de fuentes renovables. Sin embargo, estos planteamientos no fueron suficientes para superar las divergencias entre las delegaciones.

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Las expectativas de alcanzar avances significativos ya eran moderadas debido al contexto geopolítico internacional, marcado por el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Oriente Medio y la ausencia de Estados Unidos en las negociaciones.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, reconoció que el escenario global atraviesa un momento particularmente complejo, lo que terminó condicionando el desarrollo y el resultado de la COP31.