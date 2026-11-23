Cientos de instituciones educativas de Alemania recibieron amenazas de bomba a través de correos electrónicos durante las últimas horas, una situación que encendió las alertas de las autoridades en varias regiones del país.

Sin embargo, la Policía descartó que exista un peligro concreto y señaló que, por ahora, los mensajes no representan una amenaza creíble.

Alerta de bomba en colegios de Alemania

De acuerdo con un comunicado de las autoridades, más de 450 escuelas del estado de Baden-Wurtemberg, ubicado en el suroeste de Alemania, fueron blanco de estas intimidaciones.

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A esta situación se sumaron reportes en Turingia, en el este del país, donde la Policía también recibió información sobre numerosas amenazas de atentados con explosivos en centros educativos.

Las autoridades explicaron que la mayoría de los mensajes tienen características similares y fueron enviados por autores que todavía no han sido identificados. En los correos electrónicos, los responsables aseguran haber instalado artefactos explosivos dentro de los edificios escolares y advierten que los harán detonar.

La Policía de Renania-Palatinado confirmó que los mensajes presentan un contenido prácticamente idéntico y pidió a las instituciones educativas mantener la calma, además de informar oportunamente cualquier nueva amenaza que reciban.

Dinamarca también reportó amenazas de bomba en escuelas

La situación no se limita a Alemania. Este lunes, las autoridades de Dinamarca también reportaron alertas por posibles explosivos en diferentes establecimientos educativos del país.

La Policía danesa calificó las amenazas como infundadas y aseguró que, hasta el momento, no existen indicios que justifiquen medidas extraordinarias de seguridad.

En la región de Jutlandia Septentrional, las autoridades indicaron que no era necesario ordenar evacuaciones ni implementar protocolos especiales de protección.

Estos episodios se producen en medio de una serie de falsas amenazas de bomba contra escuelas y aviones en distintos países europeos durante las últimas semanas. Además, se han registrado ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados.

Las autoridades investigan si estos incidentes podrían estar relacionados con posibles acciones de guerra híbrida, aunque hasta ahora no existe evidencia que permita confirmar esa hipótesis.