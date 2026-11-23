El entorno digital de República Dominicana está en shock debido a que una reconocida empresaria e influencer falleció de manera repentina.

Melissa Medina, que publicaba contenido de belleza y tenía más de 17.000 seguidores en su cuenta de Instagram, murió a sus 22 años.

El deceso ocurrió en la madrugada del martes 22 de noviembre de 2026, en Santo Domingo, y las autoridades continúan investigando el caso.

¿Qué se sabe de la muerte de Melissa Medina, la reconocida influencer de República Dominicana?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de República Dominicana, Melissa Medina se desvaneció en un apartamento situado en el sector de Piantini.

En el momento en el que se presentó la emergencia, la reconocida influencer se encontraba con una mujer de 21 años y con un hombre de 60, que ya fueron entrevistados por las autoridades.

Posteriormente, fue trasladada de emergencia a un centro médico, pero, apenas llegó, sobre las 5:30 de la mañana, los especialistas confirmaron que ya no tenía signos vitales.

En consecuencia, los investigadores están tratando de determinar las circunstancias exactas en las que se presentaron los hechos, pero aún no se han revelado los resultados de la autopsia.

Además, según se ha conocido, una de las prioridades de las autoridades es determinar cuánto tiempo pasó entre el desvanecimiento y el traslado al centro hospitalario.

Hay conmoción en las redes sociales tras la muerte de Melissa Medina, la reconocida influencer de República Dominicana

Luego de que las autoridades confirmaron el deceso de Melissa Medina, la joven creadora de contenido y empresaria de República Dominicana, sus seguidores lamentaron lo ocurrido.

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"Qué triste noticia", "que en paz descanse", "mucha empatía y fuerza para sus familiares", "era bastante joven", "lo lamento mucho", "sigo sin poderlo creer", "Dios mío, qué tragedia" y "todo esto es una verdadera pena", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.