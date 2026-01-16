China y Canadá sellan acuerdo estratégico tras años de tensiones diplomáticas

China y Canadá anunciaron este viernes un acuerdo de asociación estratégica con efectos en comercio, turismo y aranceles, en un giro que deja atrás años de desconfianza mutua.

El pacto fue anunciado tras la reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Pekín. Carney celebró un “acuerdo histórico”, mientras que Xi afirmó que se trata de un “punto de inflexión” para la relación bilateral.

Reducción de aranceles y apertura turística

Según explicó Carney, ambas partes alcanzaron un acuerdo comercial preliminar para eliminar barreras y reducir aranceles. Canadá permitirá la entrada de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con tarifas preferenciales del 6,1%, mientras que Pekín reducirá aranceles a los derivados de canola del 84% al 15% a partir del 1 de marzo.

Además, China permitirá el ingreso sin visado de visitantes canadienses, medida celebrada por Ottawa como señal de reconstrucción de confianza.

“Estoy sumamente feliz de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica”, expresó Carney. Xi añadió que el desarrollo “saludable y estable” de la relación bilateral beneficia los intereses comunes de ambos países.

Fin de un ciclo de desconfianza

Las relaciones entre Canadá y China se deterioraron desde 2018, tras el arresto en Vancouver de una alta ejecutiva de Huawei a pedido de Estados Unidos. Pekín respondió con la detención de dos ciudadanos canadienses acusados de espionaje, mientras ambos gobiernos aplicaron medidas arancelarias recíprocas.

La presión comercial de Washington —principal destino de las exportaciones canadienses con cerca del 75% en 2024— ayudó a acelerar el acercamiento. China fue el segundo mayor mercado, aunque con una participación todavía baja del 4%, según cifras oficiales.

La visita de Carney a Pekín es la primera de un jefe de gobierno canadiense a China en ocho años, lo que refuerza la señal diplomática detrás del nuevo acuerdo.