CANAL RCN
Internacional

China y Canadá sellan acuerdo estratégico tras años de tensiones diplomáticas

Nuevo pacto abre una etapa de cooperación tras disputas diplomáticas, detenciones y choques comerciales.

AFP

enero 16 de 2026
07:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

China y Canadá anunciaron este viernes un acuerdo de asociación estratégica con efectos en comercio, turismo y aranceles, en un giro que deja atrás años de desconfianza mutua.

Hackers vinculados a China estarían usando una sigilosa maniobra para infiltrar al gobierno de EE. UU.
RELACIONADO

Hackers vinculados a China estarían usando una sigilosa maniobra para infiltrar al gobierno de EE. UU.

El pacto fue anunciado tras la reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Pekín. Carney celebró un “acuerdo histórico”, mientras que Xi afirmó que se trata de un “punto de inflexión” para la relación bilateral.

Reducción de aranceles y apertura turística

Según explicó Carney, ambas partes alcanzaron un acuerdo comercial preliminar para eliminar barreras y reducir aranceles. Canadá permitirá la entrada de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con tarifas preferenciales del 6,1%, mientras que Pekín reducirá aranceles a los derivados de canola del 84% al 15% a partir del 1 de marzo.

Además, China permitirá el ingreso sin visado de visitantes canadienses, medida celebrada por Ottawa como señal de reconstrucción de confianza.

“Estoy sumamente feliz de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica”, expresó Carney. Xi añadió que el desarrollo “saludable y estable” de la relación bilateral beneficia los intereses comunes de ambos países.

Fin de un ciclo de desconfianza

Las relaciones entre Canadá y China se deterioraron desde 2018, tras el arresto en Vancouver de una alta ejecutiva de Huawei a pedido de Estados Unidos. Pekín respondió con la detención de dos ciudadanos canadienses acusados de espionaje, mientras ambos gobiernos aplicaron medidas arancelarias recíprocas.

La presión comercial de Washington —principal destino de las exportaciones canadienses con cerca del 75% en 2024— ayudó a acelerar el acercamiento. China fue el segundo mayor mercado, aunque con una participación todavía baja del 4%, según cifras oficiales.

Julio Iglesias responde a las acusaciones de dos exempleadas en su contra
RELACIONADO

Julio Iglesias responde a las acusaciones de dos exempleadas en su contra

La visita de Carney a Pekín es la primera de un jefe de gobierno canadiense a China en ocho años, lo que refuerza la señal diplomática detrás del nuevo acuerdo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Acoso Sexual

Julio Iglesias responde a las acusaciones de dos exempleadas en su contra

María Corina Machado

Revelan la primera foto del encuentro entre Trump y María Corina Machado: esto dice la medalla que le entregó

Australia

Australia bloquea 4,7 millones de perfiles de menores en redes sociales

Otras Noticias

Pensiones

Pensionados en Colombia deberán cumplir con nuevo pago en 2026: a estos jubilados les aplica

Conozca el grupo de pensionados que deberá cumplir con obligación de este pago.

Jhon Durán

Jhon Jader Durán y una nueva polémica: sanción millonaria en Turquía

Jhon Jader Durán fue sancionado con una multa millonaria en Turquía y suma un nuevo episodio a sus polémicas.

Bogotá

Se acaban 30 años de espera: destraban obra en Bogotá que le quitará dolores de cabeza a millones

La casa de los famosos

Noche de salvación: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia

EPS

¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?