Alcaldes de Bogotá y Nueva York tuvieron un primer encuentro ¿Qué temas abordaron en la reunión?

Los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, se reunieron en el transcurso del martes 14 de julio, en medio de la visita que el mandatario capitalino realiza a los Estados Unidos.

El encuentro fue anunciado, junto a una fotografía de ambos alcaldes, en la cuenta de X (antes Twitter) de Galán. Y, en la descripción, fueron enlistados los temas que formaron parte de la conversación:

“Con Zohran Kwame Mamdani, alcalde de Nueva York. Hablamos de los retos similares que nuestras ciudades enfrentan: atención a primera infancia, seguridad, gestión del tráfico, vivienda y un sistema de transporte que integre metro y buses”.

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Galán y Mamdani seguirán compartiendo sus experiencias al frente de ambas ciudades:

Aunque no han sido anunciados planes de cooperación o acuerdos resultantes de la conversación entre Galán y Mamdani, el alcalde mayor de Bogotá indicó que seguirán en contacto para compartir sus experiencias al frente de la capital colombiana y del centro económico de los Estados Unidos, respectivamente:

“Seguiremos compartiendo experiencias en beneficio de Bogotá y Nueva York”, comentó Galán y concluyó su mensaje valorando la reunión con la frase: (Fue un) “Buen encuentro”.

Retos que comparten Bogotá y Nueva York:

Mientras Bogotá desarrolla su primera línea del metro, que, a corte de junio de 2026, alcanzó un 80,37% de ejecución, en Nueva York, el alcalde Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul presentaron a inicios de mes el plan Next Stop: Fast Buses, Better Service (Próxima parada: autobuses más rápidos, mejor servicio) para acortar los tiempos de viaje, con el modelo de Autobús de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés), carriles exclusivos y el pago en estaciones, similar al sistema Transmilenio.

Ambos proyectos exigen la puesta en marcha de un plan que integre de manera efectiva el metro y los buses, en un mismo sistema de transporte, aunque de una perspectiva distinta, en la que Bogotá introduce el factor metro y Nueva York, el modelo BRT.