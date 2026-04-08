Dos niños migrantes llegaron amarrados a un flotador y sin supervisión a Ceuta, España

El paso irregular sin precedentes de cerca de 60.000 migrantes de nacionalidad marroquí al enclave español de Ceuta, en el norte de África, aún sigue dando de qué hablar.

Aunque la mayor parte de los migrantes regresó de manera voluntaria a Marruecos, en el enclave español permanecen unos 2.000 marroquíes, entre ellos varios niños que llegaron solos a Ceuta y, hoy, les piden a las autoridades españolas que les permitan quedarse.

Dos menores llegaron a bordo de un flotador y sin supervisión alguna:

Cuando empezaba a creerse superada la crisis, se conoció el video de un menor de 12 años que, entre lágrimas, estuvo rogándole a la Guardia española que no lo obligara a regresar a Marruecos.

Además, la prensa internacional conoció el caso de dos menores de edad que llegaron a la costa de Ceuta, amarrados a un flotador, y sin supervisión de un adulto.

Uno de ellos apenas tenía dos meses de nacido, lo que activó una alerta de la Cruz Roja luego de que una de sus funcionarias los rescatara.

¿Qué dice la Ley de Extranjería española sobre migrantes que no han alcanzado la mayoría de edad?

Aunque el manejo de la crisis y la migración masiva le ha ganado críticas al Gobierno español en la Unión Europea, la Ley de Extranjería es clara sobre lo que debe hacer la Policía al identificar un migrante indocumentado, sin supervisión adulta, que no supere la mayoría de edad.

En estos casos, están obligados a informar a los servicios de protección de la infancia para que puedan prestar atención inmediata al menor, antes de que un tribunal decida si debe ser devuelto o no a su país de origen.

Con esto en mente, el Ministerio de Juventud e Infancia informó que “va a realizar una transferencia de crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de urgencia de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad”.

Además, ha estado “coordinando, junto al Ministerio de Educación, la habilitación de dos centros educativos como lugar de atención a las personas menores de edad migrantes no acompañadas que la pasada semana llegaron a la Ciudad Autónoma, especialmente las niñas”.