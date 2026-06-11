CANAL RCN
Internacional

Turista murió a puertas de estadio en México donde fue inaugurado el Mundial ¿Qué pasó?

El hombre de la tercera edad no llegó a ver el primer encuentro, programado entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Foto: X
Foto: X

Noticias RCN

junio 11 de 2026
05:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fiesta del fútbol se vio opacada en su inauguración por la muerte de un turista de nacionalidad alemana en la zona de acceso al estadio Azteca, donde México se enfrentó a Sudáfrica, el jueves 11 de junio.

De acuerdo con los asistentes al evento deportivo, el hombre de aproximadamente 80 años se desplomó cuando estaba a punto de ingresar por la Puerta 1.

De inmediato fue atendido por el personal de emergencias que se encuentra en el lugar y trasladado en ambulancia al sur de la Ciudad de México, donde siguieron practicándole maniobras de reanimación.

¿Cuántos colombianos saldrán del país por el Mundial? Esta es la cifra que proyecta Migración
RELACIONADO

¿Cuántos colombianos saldrán del país por el Mundial? Esta es la cifra que proyecta Migración

El hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México

El hombre fue ingresado al Instituto Nacional de Cardiología, en donde el personal médico intentó estabilizarlo; sin embargo, minutos más tarde, se confirmó su deceso.

La causa de muerte, según las autoridades mexicanas, fue un evento cardíaco y, aunque se desconocen mayores detalles, ya fueron contactados los representantes consulares de su país de origen.

La situación, en todo momento, se mantuvo controlada y el evento, al igual que el partido de inauguración, se desarrolló con total normalidad tras la atención prestada al turista que, lamentablemente, no llegó a disfrutar del encuentro.

¿Quién es Julián Quiñones? El colombiano que marcó el primer gol de México en el Mundial 2026
RELACIONADO

¿Quién es Julián Quiñones? El colombiano que marcó el primer gol de México en el Mundial 2026

¿Cuántos ciudadanos colombianos viajaron a disfrutar del Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 será el primero con tres países sede y 48 equipos participando.

Se espera que a los encuentros deportivos en México, Estados Unidos y Canadá asistan más de 3,5 millones de personas y los colombianos no se quedarán atrás.

El fin de semana, Migración Colombia anunció que en las próximas semanas se espera que 91.000 colombianos dejen el país para sumarse a la fiesta del fútbol, que inició el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio: 38 días con lo mejor de este deporte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump cancela ataques contra Irán y abre la puerta a un acuerdo

Fenómeno de El Niño

Ya empezó El Niño: estos son los primeros lugares del mundo que comenzarán a sentir sus efectos

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones en Colombia: Oceanía y Asia abrirán votación anticipada por diferencia horaria

Otras Noticias

Shakira

VIDEO: periodista internacional abandonó una transmisión en vivo para tomarse una foto con Shakira

La icónica cantante barranquillera accedió a tomarse la foto con el comunicador.

Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo se reunió con el expresidente Álvaro Uribe: de esto hablaron

Tras quedar fuera de la segunda vuelta, el exdirector del Dane advirtió que no se tomaría más cafés con candidatos o sus representantes, pero vigilaría de cerca el proceso democrático.

Selección de México

México ganó sin problema en la apertura del Mundial 2026: vea los goles y el resumen

Dólar

¡El precio del dólar tocó MÍNIMO HISTÓRICO en el cierre de hoy 11 de junio de 2026! Así se cotizó

Enfermedades

¿Bañarse todos los días es realmente bueno para la salud? Esto es lo que dicen los científicos