Turista murió a puertas de estadio en México donde fue inaugurado el Mundial ¿Qué pasó?

La fiesta del fútbol se vio opacada en su inauguración por la muerte de un turista de nacionalidad alemana en la zona de acceso al estadio Azteca, donde México se enfrentó a Sudáfrica, el jueves 11 de junio.

De acuerdo con los asistentes al evento deportivo, el hombre de aproximadamente 80 años se desplomó cuando estaba a punto de ingresar por la Puerta 1.

De inmediato fue atendido por el personal de emergencias que se encuentra en el lugar y trasladado en ambulancia al sur de la Ciudad de México, donde siguieron practicándole maniobras de reanimación.

El hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México

El hombre fue ingresado al Instituto Nacional de Cardiología, en donde el personal médico intentó estabilizarlo; sin embargo, minutos más tarde, se confirmó su deceso.

La causa de muerte, según las autoridades mexicanas, fue un evento cardíaco y, aunque se desconocen mayores detalles, ya fueron contactados los representantes consulares de su país de origen.

La situación, en todo momento, se mantuvo controlada y el evento, al igual que el partido de inauguración, se desarrolló con total normalidad tras la atención prestada al turista que, lamentablemente, no llegó a disfrutar del encuentro.

¿Cuántos ciudadanos colombianos viajaron a disfrutar del Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 será el primero con tres países sede y 48 equipos participando.

Se espera que a los encuentros deportivos en México, Estados Unidos y Canadá asistan más de 3,5 millones de personas y los colombianos no se quedarán atrás.

El fin de semana, Migración Colombia anunció que en las próximas semanas se espera que 91.000 colombianos dejen el país para sumarse a la fiesta del fútbol, que inició el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio: 38 días con lo mejor de este deporte.