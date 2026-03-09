ONG advierte que Israel utilizó fósforo blanco en una zona residencial durante el conflicto en Oriente Medio

El impacto devastador del fósforo blanco en áreas civiles del sur del Líbano ha sido denunciado por Human Rights Watch (HRW), tras confirmar ataques contra zonas residenciales que ya dejan un saldo de al menos 394 muertos y más de medio millón de desplazados.

En su informe más reciente, la organización de derechos humanos señaló que "el ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparado por artillería sobre viviendas el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor".

Esta acción se enmarca en las incursiones terrestres y ataques que Israel inició la semana pasada tras una ofensiva del movimiento islamista Hezbolá.

¿Qué efectos tiene el fósforo blanco en el cuerpo humano?

La peligrosidad de esta sustancia radica en que se enciende al contacto con el oxígeno y, aunque se usa para iluminar o crear humo, su empleo como arma incendiaria puede causar incendios, graves quemaduras, daño respiratorio, el fallo de órganos y, en los peores casos, la muerte.

Al respecto, HRW informó que se "verificaron y geolocalizaron siete imágenes que muestran municiones de fósforo blanco explosivo siendo utilizado sobre una parte residencial de la localidad, y trabajadores de la defensa civil que respondían a incendios en al menos dos casas y un vehículo en la zona".

El uso de esta sustancia no es algo nuevo. Las autoridades libanesas y la HRW, con sede en Nueva York, han acusado previamente a Israel de afectar con este químico a los civiles y al medioambiente.

HRW llama a los países aliados a no vender más armamento a Israel:

Ante la gravedad de los hechos, el investigador Ramzi Kaiss advirtió que "el uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí contra zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles".

El informe termina con una exigencia directa para el Estado israelí y sus aliados: "Israel debe detener inmediatamente esta práctica, y los países que suministran armas a Israel, incluyendo municiones de fósforo blanco, deben suspender inmediatamente la asistencia militar y la venta de armas y presionar a Israel para que deje de disparar tales armas en zonas residenciales".