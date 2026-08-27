ONU pide redes sociales más seguras para los niños tras acuerdo de Meta

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a toda la industria tecnológica para que las redes sociales sean diseñadas pensando también en la seguridad de los niños y adolescentes.

ONU pide a las redes sociales adoptar medidas para proteger a los niños

La petición se conoció después de que Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, aceptara implementar nuevas restricciones para los usuarios menores de edad en algunos estados de Estados Unidos.

El pronunciamiento de la ONU llega en medio de un acuerdo judicial que pone fin a uno de los procesos más importantes contra Meta por las prácticas de sus plataformas y sus posibles efectos en los usuarios jóvenes.

De acuerdo con un documento presentado ante un tribunal el miércoles, la compañía acordó pagar hasta 16.700 millones de dólares a una coalición de estados estadounidenses y aplicar una serie de medidas relacionadas con el uso de sus redes sociales por parte de menores.

Las demandas fueron presentadas por 29 estados, que señalaban a Meta de haber desarrollado sus plataformas de manera deliberada para fomentar comportamientos adictivos entre los usuarios jóvenes.

También la acusaban de no informar de manera adecuada sobre los posibles riesgos y de recopilar ilegalmente información de menores de 13 años.

El proceso judicial terminó con un acuerdo que establece compromisos para la compañía y contempla una millonaria compensación económica.

El monto podría ser aún mayor si se tienen en cuenta otros acuerdos alcanzados por Meta. Inicialmente, 51 estados y territorios, además de Washington D. C., habían llegado a un acuerdo con la empresa, mientras que Texas negoció un pacto separado.

Con este último, el pago total relacionado con estos procesos ascendería a cerca de 18.000 millones de dólares.

La advertencia de la ONU

Tras conocerse el acuerdo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó que los niños no deberían tener que esperar a que una empresa sea llevada ante los tribunales para contar con protección en internet.

A través de un mensaje publicado en X, Türk señaló que las modificaciones que Meta se comprometió a realizar están alineadas con las recomendaciones que su oficina ha planteado sobre la necesidad de crear entornos digitales más seguros para los menores.

Sin embargo, el funcionario advirtió que las medidas adoptadas por Meta no deberían quedarse únicamente en sus plataformas.

Para la ONU, el desafío va mucho más allá de Facebook e Instagram. La organización considera necesario que toda la industria de las redes sociales incorpore desde el diseño mecanismos que reduzcan los riesgos para niños y adolescentes.

Türk también pidió a los gobiernos asumir un papel más activo y establecer reglas más firmes, en lugar de esperar a que sean los tribunales o las propias compañías las que impulsen cambios.