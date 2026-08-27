Tragedia en la frontera de Nepal y China deja casi 400 fallecidos: así está la situación

Un devastador deslave en la frontera entre Nepal y China ha dejado un saldo de 362 personas fallecidas y al menos 1.400 desaparecidas, según los informes más recientes.

La magnitud de la tragedia mantiene en máxima alerta a la región ante la posibilidad de nuevas emergencias, mientras las autoridades despliegan todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y rescate.

Más de mil desaparecidos tras el deslave

La zona afectada permanece prácticamente incomunicada debido a que varias carreteras desaparecieron bajo las enormes cantidades de lodo.

“Nos enfrentamos a muchos desafíos y el mayor de ellos son las carreteras bloqueadas. Por el momento no podemos precisar cuántas personas siguen atrapadas o sepultadas bajo los escombros”, informaron las autoridades locales.

Helicópteros gubernamentales y privados fueron desplegados inmediatamente para ubicar y rescatar el mayor número de sobrevivientes. En Katmandú, las personas se dirigieron a la morgue para identificar a sus seres queridos, mientras las fuerzas de rescate habilitaron puntos de información para registrar a los desaparecidos.

“Hay una inundación en la que mi hijo está atrapado. Hubo noticias de que estaría a 3 kilómetros de aquí y no ha habido noticias al respecto”, relató uno de los familiares afectados.

La situación podría agravarse en las próximas horas. El director de la ONU en Nepal advirtió que existe riesgo de repetición del desastre: “Nuevamente se ha bloqueado debido a otro deslizamiento de tierra y el agua está aumentando. Cuando se desborde, vendrá otra especie de inundación repentina y será más devastadora, no para la gente esta vez, sino para los rescatistas porque están realizando sus operaciones cerca de la orilla del río”.

Ayudas de varios países

La comunidad internacional se ha solidarizado con esta emergencia. Las Naciones Unidas anunciaron 2 millones de dólares en ayudas.

Además, India adelantó un nuevo envío de ayuda humanitaria que incluye medicamentos, mantas y refugios temporales; Corea del Sur envió rescatistas al terreno para asistir a la zona afectada y localizar a sus connacionales y Reino Unido puso a disposición sus expertos.

El papa León XIV expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y ofreció una oración por el personal desplegado para ayudar a los sobrevivientes. Las oficinas consulares de más de 20 países están canalizando las denuncias de desaparecidos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.