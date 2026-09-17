Lulo Bank lanza nuevos servicios y sorprende con beneficios: ¿de qué se trata?

Las compañías colombianas podrán acceder a pagos, recaudos, nómina, tesorería y alternativas de financiación desde una sola plataforma digital. Lulo Bank anunció la expansión de su modelo hacia el segmento empresarial.

La novedad está dirigida especialmente a empresas que buscan disminuir los costos de sus operaciones, simplificar el pago de nómina y acceder a liquidez sin depender exclusivamente de los créditos tradicionales. La entidad también habilitó una modalidad digital para anticipar el dinero de facturas pendientes de pago.

La nueva banca digital ya administra $25.700 millones

Lulo Empresas es el ecosistema con el que la entidad financiera busca reducir los trámites y procesos manuales que todavía hacen parte de la operación bancaria de numerosas compañías. La propuesta permite abrir una cuenta y administrar diferentes servicios mediante un portal web.

De acuerdo con las cifras entregadas por el banco, la plataforma ya tiene 194 empresas vinculadas y 119 cuentas abiertas. Además, administra saldos por $25.700 millones y ha movilizado más de $500.000 millones en pagos a terceros durante 2026.

La apertura de las cuentas se realiza sin firmas físicas, mensajeros, huelleros ni documentos impresos. Lulo Bank señaló que el 85 % de estos procedimientos termina en cuestión de minutos cuando las validaciones se completan correctamente. Los casos que requieren comprobaciones adicionales pueden tomar más tiempo.

El sistema también incluye pagarés desmaterializados, pagos automatizados de nómina y conexiones 'Host to Host'. Esta última tecnología permite enlazar los sistemas internos de una compañía con el banco para disminuir tareas como la doble digitación.

En materia de costos, la entidad fijó una tarifa de $950 para transferencias y pagos de nómina. Según su reporte, durante el año se han efectuado más de 6.000 transferencias empresariales.

Factoring digital: la fórmula para recibir antes el dinero de las facturas

Otro componente de la estrategia es el anticipo de facturas. Aunque la Ley de Plazos Justos estableció un límite general de 45 días para determinadas operaciones comerciales, algunas empresas continúan pactando pagos de hasta 90 días, situación que puede afectar la liquidez de los proveedores.

Las cifras de la DIAN muestran la dimensión de este mercado: hasta el 31 de julio de 2026, en RADIAN se habían registrado 540.692 facturas electrónicas por $15,3 billones.

Frente a este panorama, Lulo Bank ofrece un servicio de factoring completamente digital, sujeto a evaluación. La entidad informó que durante 2026 desembolsó cerca de $100.000 millones entre esta modalidad y otras soluciones de capital de trabajo.

La plataforma incorpora, además, controles de seguridad como la aprobación dual de pagos y herramientas de trazabilidad para consultar cada movimiento.

"No se trata de una banca digitalizada, sino de una banca digital de verdad. Lulo Empresas no es un producto aislado: es un ecosistema para que las compañías resuelvan su operación financiera en un solo lugar y dediquen más tiempo a hacer crecer sus negocios”, afirma Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.