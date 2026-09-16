ONU alerta sobre persistencia de represión en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió este miércoles que, pese a algunas mejoras recientes, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue marcada por la represión y la ausencia de reformas institucionales profundas.

En un comunicado divulgado en Ginebra, al margen de la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, los investigadores señalaron que tras el arresto del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la operación militar estadounidense, se registró una disminución de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas, además de la liberación de cientos de presos políticos. También se suavizaron parcialmente las normas sobre manifestaciones y participación de la sociedad civil.

Persisten estructuras represivas

Sin embargo, el informe subraya que las instituciones responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad “siguen intactas”. La misión denunció que las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes, mientras los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad mantienen las mismas prácticas.

Los investigadores alertaron que no se han tomado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, grupos paramilitares considerados “un componente central del aparato represivo del Estado” y fuente de intimidación comunitaria. Periodistas y actores de la sociedad civil, añadieron, siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana.

Torturas y detenciones arbitrarias

El informe documenta patrones de tortura y malos tratos contra detenidos políticos, incluyendo confinamiento en espacios subterráneos, privación de alimentos y exposición al frío. Aunque se redujeron las formas más severas de represión, la presidenta de la misión, Sofía Macher, advirtió que “de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”.

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La misión también constató un patrón de arrestos arbitrarios de corta duración para intimidar a opositores, periodistas y activistas. En ese contexto, instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos para poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho.

“Caracas debe adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, señaló la experta María Eloisa Quintero.