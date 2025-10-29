CANAL RCN
Internacional

Padre ‘Chucho’ fue víctima de violento ataque en Ecuador: “Dios nos cubrió”

El padre se estaba movilizando con dos personas por la ruta que conecta a Guayaquil con Quevedo.

Padre Chucho.
Padre Chucho. Foto: Instagram (@padrechuchocol).

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
12:15 p. m.
Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’, contó que fue víctima de un ataque armado en Ecuador durante la noche del martes 28 de octubre. Criminales intentaron acabar con su vida durante un recorrido en carro.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, reveló detalles de cómo intentaron envenenarlo

El padre se estaba movilizando desde Guayaquil a Quevedo junto al padre Julio Villacrés. A unos 20-30 minutos de llegar al destino, el vehículo fue interceptado por al menos seis sujetos armados que dispararon en varias oportunidades.

No hubo heridos

Durante el momento de pánico, el conductor Ricardo Muñoz hizo una maniobra y pudo girar, lo cual permitió escapar e impedir que los criminales se salieran con la suya. El vehículo llegó hasta un pueblo cercano a Guayaquil, en donde se comunicaron con la Policía.

“Yo no había vivido esto nunca. Dios nos cubrió porque eran muchos disparos. Gracias a Dios y a la Policía. He pasado un momento muy difícil”, contó el padre ‘Chucho’ junto al sacerdote que lo acompañaba.

La vez que el padre ‘Chucho’ quedó atrapado en Israel

En octubre de 2023 estalló uno de los conflictos más bélicos en la historia reciente de la humanidad. Durante dos años, Gaza se convirtió en un campo de guerra que tuvo como implicados a Israel y al grupo terrorista de Hamás.

Padre 'Chucho' llegó a Colombia en el segundo vuelo humanitario de connacionales atrapados en Israel

Una de las personas que quedó atrapada en Nazaret fue el padre ‘Chucho’, quien se encontraba con 100 feligreses durante una peregrinación en tierra santa cerca de Gaza. En aquel tiempo, Orjuela habló con Noticias RCN sobre los momentos de angustia vividos.

El retorno del padre se dio a los pocos días en el segundo vuelo humanitario dispuesto para traer a más de 200 colombianos. El avión aterrizó casi a la 1:00 p.m. del 14 de octubre de 2023.

