El drama del padre ‘Chucho’ y un grupo de colombianos atrapados en Israel

Exacerba la violencia en Oriente Medio, luego del ataque iniciado por Hamás contra Israel y de la respuesta del primer ministro judío, Benjamín Netanyahu contra la Franja de Gaza. Se calcula que al menos 1.000 personas han muerto durante los tres días de combates.

Los cohetes de este lunes cayeron sobre partes de Jerusalén, la ciudad más grande de Israel y sede del gobierno, donde sonaron las sirenas y se escucharon fuertes explosiones. En medio de los ataques se han conocido desgarradores testimonios de los sobrevivientes que quedaron atrapados entre los bombardeos y la fiesta electrónica atacada por Hamás el pasado 7 de octubre.

El desierto ubicado en el sur de Israel pasó de ser un lugar en donde se celebraba la música y la paz, a convertirse en campo de guerra.

Quienes se encontraban allí tuvieron que presenciar el horror de la muerte, el pánico de los estruendos y el infierno de un asedio que no tuvo aviso previo y que tomó a los israelís completamente desprevenidos.

Dramáticos testimonios tras ataque en Israel

"Fue un verdadero infierno. Nunca había visto algo como esto. He estado en guerras, en dos guerras en mi vida, y nunca había visto algo como esto. Cuerpos en todos los lugares, matanza total”, conto Ben Sela, uno de los sobrevivientes del ataque de Hamás.

Más de 260 jóvenes fueron asesinados en el festival mientras intentaban huir. Las redes sociales han sido el canal para difundir los aterradores videos de lo sucedido este fin de semana en Israel.

Entre el pánico y el caos, los jóvenes trataron de esconderse detrás de los carros. Algunos fueron alcanzados por los disparos y otros tomados como rehenes. A solo 2 kilómetros de Gaza, en Kibutz, varios civiles fueron secuestrados por Hamás, y ahora sus familiares piden que los devuelvan.

El panorama en Israel es desolador, cientos de familias buscan con angustia a sus seres queridos, y muchos no saben si han sido masacrados o secuestrados.

El desgarrador relato del padre ‘Chucho’ en Israel

Jesús Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’, habló con Noticias RCN sobre los momentos de terror que ha vivido precisamente en allí, en tierra santa, en medio de una peregrinación a la que llegó con un grupo de creyentes en la madrugada del 7 de octubre.

Entre lágrimas y dolor, así describió el sacerdote los momentos que vivió junto a los demás feligreses en la frontera sur de Israel. Muy cerca de la Franja de Gaza, el padre y sus acompañantes han tenido que sobrevivir a los ataques, incluso sin entender, en un principio, qué era lo que estaba pasando.

No me voy de aquí, pase lo que pase, hasta que mi último hermano colombiano me acompañe

Finalmente, el párroco contó que el resguardo y la calma la ha encontrado en su fe y en sus conversaciones con Dios.