Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

En el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en Joao Pessoa, de Brasil, un joven de 19 años perdió la vida tras ingresar de manera deliberada al recinto de una leona.

El ataque ocurrió el domingo y quedó captado en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, mostrando fragmentos del momento en que el animal lo detecta y se lanza contra él.

Las autoridades locales señalaron que el adolescente, identificado por medios como Gerson de Melo Machado, logró pasar cada una de las barreras de seguridad del zoológico antes de entrar al espacio donde permanecía el felino.

Adolescente fue atacado por una leona en un zoológico

La alcaldía informó que el joven “invadió deliberadamente el recinto”. En cuestión de segundos, escaló un muro superior a los seis metros, atravesó las rejas destinadas a impedir el acceso del público y utilizó uno de los árboles del sector para descender directamente al área de la leona.

La maniobra, rápida y completamente inesperada, impidió cualquier reacción o intervención del personal del parque.

Los videos que circularon muestran a la leona inicialmente reposando junto al vidrio que la separa de los visitantes. En cuanto detecta al joven, se incorpora, avanza hacia el árbol y lo toma por una pierna con sus dientes, tirándolo al suelo de inmediato.

Posteriormente, se observan arbustos moviéndose con fuerza y, por un breve instante, vuelve a verse la cabeza del joven antes de desaparecer por completo detrás de la vegetación.

Zoológico se pronunció por el ataque de una leona a un joven

La alcaldía confirmó que el joven “murió por las heridas causadas por el animal”.

Tras la tragedia, el zoológico calificó lo sucedido como un hecho “extremadamente triste” y anunció que el parque permanecería cerrado mientras avanzan las investigaciones. Al día siguiente, la autoridad ambiental estatal realizó una inspección detallada de las instalaciones para revisar los estándares del recinto y los protocolos de seguridad.

El veterinario del parque, Thiago Nery, defendió las medidas existentes y aseguró que se trató de un episodio “completamente imprevisible”.

Por su parte, la administración del zoológico enfatizó que “la eutanasia nunca fue considerada” para la leona y que el animal no presenta comportamientos agresivos fuera del contexto del ataque.

Las autoridades del gobierno local indicaron que las primeras indagaciones apuntan a un intento de suicidio, según información preliminar.

Investigan si se trató de un suicidio

El caso tomó un rumbo aún más complejo tras las declaraciones de la consejera de protección infantil Veronica Oliveira, quien aseguró haber acompañado al joven durante ocho años en el sistema de atención institucional de la ciudad. La funcionaria reveló que tanto la madre como los abuelos de Machado padecían esquizofrenia.

En paralelo, su prima Icara Menezes sostuvo ante medios que el joven soñaba con convertirse en domador de leones y que, en los días previos, comentó que quería “ahorrar dinero” para viajar a África.

También señaló que “prácticamente pasó la mitad de su vida en prisión” y que “nunca fue un chico malo, solo era un chico que necesitaba apoyo y nunca lo tuvo”.

El director de una unidad penitenciaria de Joao Pessoa, Edmilson Alves, recordó en un video que Machado había estado recluido en centros de detención en 16 ocasiones a lo largo de su vida.

En esa misma publicación, Ivison Lira de Paiva, jefe disciplinario del penal, afirmó que el joven tenía un nivel intelectual equivalente al de un niño de cinco años y clasificó lo sucedido como “una tragedia anunciada”.

Las autoridades continúan reconstruyendo cada uno de los pasos del adolescente dentro del parque, revisando videos, testimonios y protocolos para esclarecer por completo cómo llegó a ingresar al recinto y qué ocurrió en los instantes previos al ataque mortal.