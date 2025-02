Panamá propone enviar a Colombia a venezolanos deportados desde EE. UU.

José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, se volvió a referir al tema de los migrantes deportados de Estados Unidos, esta vez refiriéndose al tránsito de los venezolanos expulsados.

De acuerdo con el mandatario, la idea sería que los venezolanos deportados de EE. UU. que lleguen a Panamá sean enviados a Colombia y de allí, ellos puedan volver a su país. La propuesta de Mulino surge porque desde 2024 su país no tiene relaciones con Venezuela.

¿Qué dice Mulino sobre el retorno de migrantes venezolanos?

Durante una rueda de prensa oficial el jefe de Estado de Panamá aseguró que el envío de migrantes venezolanos que llegan a Panamá deportados desde Estados Unidos no era posible realizarla desde su país.

“El envío a Venezuela como lo he dicho no es factible desde Panamá por parte nuestra. Nosotros no tenemos contacto alguno con el gobierno de Venezuela”, dijo Mulino.

Sin embargo, aseguró el mandatario, se estaba analizando la posibilidad de que estos migrantes fueran enviados por Panamá hasta Cúcuta, Colombia y que de allí los venezolanos puedan regresar a su país.

El mensaje del alcalde de Cúcuta por la propuesta del presidente de Panamá de enviar migrantes venezolanos

A través de un video, Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, se refirió a la propuesta del presidente Mulino y aseguró que comprende lo afirmado por el mandatario panameño pero solicitó apoyo del Gobierno Nacional apoyo para poder asumir esta nueva oleada migratoria.

“Si esta operación es permitida por el Gobierno, es importante que dispongamos con los recursos suficientes para sostener esta nueva ola migratoria en Cúcuta [...]. Nosotros en Cúcuta estamos en una situación muy compleja ya que tenemos alrededor de 25.000 nuevos desplazados víctimas del Catatumbo, ya la ciudad de Cúcuta desbordó sus capacidades”, solicitó el alcalde Acevedo.

Asimismo, el mandatario pidió a Mulino y el Gobierno Nacional que consideren enviar a Bogotá a los migrantes venezolanos deportados desde EE. UU.

¿Cuándo se rompieron las relaciones entre Panamá y Venezuela?

El 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones que se hicieron en Venezuela el gobierno de Panamá decidió “poner en suspenso” las relaciones entre ambos países.

“El suspenso en las relaciones diplomáticas se mantendrá -explicó Mulino- hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación, que permitan conocer la genuina voluntad popular. Las relaciones consulares se mantendrán, con el fin de no afectar a los venezolanos residentes en Panamá”, aseguró la Presidencia de Panamá a través de un comunicado.