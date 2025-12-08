Motines en cárceles de Guatemala: pandilleros tomaron como rehenes a los guardias

Este martes, dos cárceles de Guatemala fueron escenario de violentos motines protagonizados por integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, quienes retuvieron como rehenes a varios guardias penitenciarios.

Violentos motines en dos cárceles de Guatemala

El hecho, confirmado por el Ministerio de Gobernación, estaría motivado por el reciente traslado de cabecillas de estos grupos criminales a una prisión de máxima seguridad.

De acuerdo con el ministro del Interior, Francisco Jiménez, los disturbios se registraron en el penal Preventivo de la zona 18, al norte de la capital, y en la prisión Fraijanes 2, ubicada en la periferia noreste de Ciudad de Guatemala.

Según explicó, los pandilleros exigen que sus líderes regresen a las cárceles donde inicialmente cumplían sus condenas.

El 31 de julio, cinco cabecillas de la pandilla Barrio 18 y otros cinco de la Mara Salvatrucha fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde permanecen en régimen de aislamiento y sin acceso a teléfonos celulares. Jiménez advirtió que, pese a la presión de los reclusos, los líderes permanecerán en esa prisión.

Tanto Barrio 18 como Mara Salvatrucha mantienen una disputa violenta por el control de territorios en Guatemala, ejerciendo actividades de extorsión contra comerciantes, transportistas y ciudadanos. Las autoridades señalan que quienes se niegan a pagar son víctimas de homicidios.

Pandilleros realizaron motines en dos cárceles de Guatemala

Estas organizaciones, además, tienen presencia en Honduras y, en el caso de El Salvador, han sido objeto de una masiva ofensiva del gobierno de Nayib Bukele, que desde marzo de 2022 ha detenido a miles de presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción, criticado por organismos de derechos humanos por presuntas detenciones arbitrarias.

Guatemala cerró 2024 con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio mundial. Las autoridades atribuyen cerca de la mitad de los crímenes violentos a la disputa entre carteles de droga y a la guerra territorial entre pandillas.