Guatemala captura y expulsa a El Salvador a uno de los 100 pandilleros más buscados

Las autoridades guatemaltecas informaron este viernes la captura y expulsión hacia El Salvador de Bladimir Pérez, un presunto integrante de la pandilla Barrio 18 incluido en la lista de los 100 criminales más buscados por ese país.

Guatemala captura a uno de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

El arresto se llevó a cabo en una barriada del norte de Ciudad de Guatemala, zona con alta presencia de pandilleros, según detalló el vocero policial César Mateo. Pérez, de 32 años, cuenta con antecedentes delictivos tanto en Guatemala como en El Salvador.

Tras su detención, fue trasladado a la frontera y entregado a las autoridades salvadoreñas. La operación estuvo liderada por la Fiscalía contra el delito de extorsión, que destacó que la aprehensión de Pérez representaba la captura de un “objetivo primario”.

En el mismo operativo fue arrestada la pareja del sospechoso, mientras que un menor de siete años, cuya relación con los detenidos no fue precisada, quedó bajo custodia del servicio de protección de la infancia.

El hecho ocurre en el contexto de la ofensiva contra las pandillas impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desde marzo de 2022, que ha resultado en la detención de aproximadamente 88.000 presuntos pandilleros.

Aunque la medida ha reducido drásticamente los homicidios, organizaciones de derechos humanos han denunciado miles de detenciones arbitrarias.

Ataque armado de pandillas en funeral deja siete muertos en Guatemala

Entretanto, el pasado 1 de agosto, un ataque armado en una funeraria del centro de Ciudad de Guatemala dejó al menos siete muertos y 13 heridos. Según las autoridades, el hecho está vinculado a la rivalidad entre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

El ataque se produjo durante el velorio de un integrante de Barrio 18 asesinado un día antes. Hombres armados, presuntamente miembros de la MS-13, irrumpieron en el lugar y dispararon contra familiares y allegados del fallecido.

Los agresores huyeron en motocicletas y la policía acordonó la zona para el levantamiento de cuerpos.

El ministro del Interior, Francisco Jiménez, calificó el velorio como “de riesgo” por el perfil del fallecido y cuestionó que los agentes asignados se retiraran antes del ataque, anunciando investigaciones y posibles sanciones.