El 9 de mayo terminará la guerra en Ucrania, según el Papa Francisco

El pontífice reveló que en su último encuentro con Victor Orban, primer ministro de Hungría, le habían asegurado que los rusos "tienen un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado".

Frente a la posibilidad, el papa francisco se mostró “pesimista” y señaló que, de ser así, se explicaría la velocidad de la escalada del conflicto vivido estos días. "Porque ahora no es solo el Donbás, es Crimea, es Odesa, le está quitando el acceso del mar Negro a Ucrania, eso es todo".

Francisco se refirió a otros temas relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania. Dijo que la presencia de la OTAN en dicho conflicto "facilitó" el "enfado" del presidente Vladímir Putin. Además, habló sobre la legitimidad del envío de armas y señaló que no toma ninguna posición frente a si es correcto o no, proveer a los ucranianos con armamento, pero reconoció que "las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos producido".

El papa Francisco desmintió lo que se había comentado frente a que el patriarca Kirill, jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, esté colaborando para detener las acciones de Vladímir Putin. Justificó esto contando que en la conversación que ambos tuvieron por videollamada, "durante los primeros 20 minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra".

Aunque el papa ha pedido en varias ocasiones viajar a Moscú para tener una conversación con el presidente de Rusia, la comunicación entre ambos no ha sido posible. Sin embargo, Francisco continúa insistiendo en la necesidad de que el líder del Kremlin abra una puerta al diálogo. "Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo".

Señaló también que, por el momento, no visitará Ucrania, porque cree que debe estar primero en Rusia y además, no considera que pueda hacer algo en territorio ucraniano.