Estado del papa Francisco "sigue siendo crítico" y fue diagnosticado con insuficiencia renal

A través de un nuevo comunicado, el Vaticano informó que el estado del papa Francisco "sigue siendo crítico", a pesar de no presentar problemas respiratorios desde el sábado en la tarde.

La sede papal también indicó que Francisco recibió dos unidades de glóbulos rojos de forma positiva, con el fin de tratar el cuadro de anemia que le fue descubierto.

Sin embargo, pese a que la trombocitopenia se ha mantenido estable, los de sangre revelaron una insuficiencia renal inicial, en estado leve, que actualmente está controlada.

El Vaticano también informó que el papa sigue con oxigenoterapia de alto flujo a través de cánulas nasales; y que a pesar de su estado, se mantiene "alerta y concentrado".

Debido a la complejidad de su cuadro clínico y al tiempo que se requiere para que las terapias hagan efecto, el pronóstico del sumo pontífice sigue siendo reservado.

El papa asistirá a misa esta mañana en la planta 10 del edificio del hospital Gemelli, en Roma, en donde permanece internado desde el pasado 14 de febrero.

"Continúo con confianza mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso también forma parte de la terapia!", fue el mensaje del papa Francisco revelado en la mañana de este 23 de febrero por el Vaticano.

Antes de sufrir su reciente crisis respiratoria, el sumo pontífice escribió un mensaje en el que agradeció a los médicos que le atienden y pidió a los feligreses orar por la situación en Medio Oriente.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!