Papa Francisco se refirió sobre su estado de salud y agradeció los mensajes de apoyo

El Vaticano reveló en la mañana de este domingo 23 de febrero el mensaje escrito por el Papa Francisco para el Ángelus, en el que se refirió sobre su situación médica.

Continúo con confianza mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso también forma parte de la terapia!

Mensaje fue escrito antes de la crisis respiratoria

El Papa Francisco le agradeció a los médicos y personal sanitario del hospital por la atención que ha tenido. En su escrito, también se refirió sobre el tercer aniversario de la guerra en Ucrania y pidió rezar por la situación en Oriente Medio.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, concluyó el pontífice.

Fuentes del Vaticano citadas por AFP señalaron que el mensaje fue escrito en los últimos días, probablemente antes del ataque respiratorio ocurrido el sábado. Además, indicaron que el pontífice sigue recibiendo oxígeno a través de un tubo por la nariz.

Crisis respiratoria de las últimas horas

Los ojos del mundo siguen de cerca el estado de salud del pontífice, quien lleva más de una semana internado.

Desde el pasado 14 de febrero está hospitalizado el pontífice de 88 años por una complicación respiratoria. En las últimas horas, padeció una crisis que agravó su situación.

El Vaticano detalló que el estado de salud seguía siendo crítico y el Papa no estaba fuera de peligro: “Tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, que también requirió la aplicación de oxígeno de alto flujo”.

Posteriormente, el dictamen indicó que el pontífice presentó una trombocitopenia asociada a una anemia, por lo que se requirió una transfusión de sangre.