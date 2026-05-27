Exfutbolista colombiano fue capturado en Chile: habría asesinado y quemado a un amigo

Hay conmoción en Chile tras la captura de Abel Stiven Carabalí, un exfutbolista caleño a quien las autoridades lo señalan como uno de los responsables del asesinato de un ciudadano colombiano en la Región Metropolitana de Santiago.

Según la investigación revelada por el Canal T13, Carabalí habría participado en el homicidio, decapitación y posterior quema del cuerpo de un amigo con quien mantenía una relación de varios años ligada al fútbol.

El caso salió a la luz tras el hallazgo de restos humanos parcialmente calcinados en Curacaví. Un habitante del sector alertó sobre un incendio, lo que permitió que Carabineros y bomberos llegaran al lugar y encontraran el cadáver con señales de extrema violencia.

¿Quién es Abel Stiven Carabalí, el colombiano detenido en Chile?

Antes de ser vinculado a esta investigación criminal, Abel Stiven Carabalí compartía en redes sociales registros relacionados con el fútbol y ejercicios técnicos deportivos. En videos recopilados durante las diligencias judiciales se le observa realizando dominadas con pelotas de tenis y otras prácticas asociadas a su pasado como jugador amateur en Colombia.

Según los registros conocidos por las autoridades, Carabalí habría tenido relación con el Deportivo Cali. Sin embargo, la Fiscalía chilena sostiene que, tras llegar a Chile, presuntamente se integró a una organización dedicada al tráfico de drogas.

“De acuerdo a las investigaciones preliminares que tenemos, sería líder de la organización”, señalaron desde la Fiscalía sobre el rol que tendría el exfutbolista colombiano dentro de la banda investigada.

¿Qué reveló la Fiscalía chilena?

Uno de los elementos clave de la investigación corresponde a imágenes captadas en abril pasado. Según la Fiscalía, en esos registros se observa a Abel Stiven Carabalí trasladando en un carrito de carga el cuerpo de la víctima dentro de un estacionamiento, antes de que fuera llevado hasta Curacaví.

Las autoridades sostienen que posteriormente otro ciudadano colombiano, que trabajaba como taxista, ayudó a transportar los restos en el maletero de un vehículo.

La fiscal Carmen Gloria Guevara, integrante del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, afirmó que la víctima habría sido torturada antes de morir. La funcionaria detalló que el cuerpo presentaba múltiples heridas cortopunzantes previas a la decapitación y que junto a los restos fue encontrada una biblia, elemento que podría estar relacionado con una “marca delictual” asociada al crimen organizado y a posibles venganzas dentro de redes de narcotráfico.

Durante los allanamientos posteriores, las autoridades chilenas incautaron 19 kilos de droga, cuatro armas de fuego y armamento que simulaba fusiles de guerra. Tanto Abel Stiven Carabalí como el taxista colombiano señalado de colaborar en el traslado y quema del cadáver quedaron en prisión preventiva, mientras la Fiscalía confirmó que otros dos presuntos integrantes de la organización ya fueron identificados, aunque continúan prófugos.