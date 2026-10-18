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El papa León XIV vuelve a aparecer en público y hay novedades sobre su viaje a Latinoamérica

El pontífice saludó a miles de fieles en el Vaticano después de recibir el alta médica.

Papa León XIV plaza de San Pedro
FOTO: AFP

AFP

octubre 18 de 2026
08:56 a. m.
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El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano, por primera vez desde que fue sometido a una operación por cáncer de pulmón. Ante miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro, el pontífice se mostró sonriente y agradeció las oraciones recibidas durante los últimos días.

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El líder de la Iglesia católica, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon una parte del pulmón derecho. Después de permanecer bajo atención médica, recibió el alta el sábado y comenzó una nueva etapa de recuperación.

«Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días», expresó ante la multitud. También señaló que, después de superar esta fase delicada, retomará progresivamente sus actividades.

¿Cómo evoluciona la salud del papa León XIV después de la operación por cáncer?

El cirujano Stefano Margaritora explicó al medio Vatican News que el estado de salud del pontífice es satisfactorio y que calcula que necesitará otros diez días para recuperarse por completo. Según el especialista, la evolución después de la intervención quirúrgica avanza con normalidad.

Sin embargo, todavía están pendientes los resultados de las pruebas que permitirán determinar si el cáncer se ha extendido. Esa información será relevante para establecer los siguientes pasos del tratamiento médico.

¿El papa León XIV viajará a América Latina en noviembre?

El viaje internacional de León XIV, previsto del 6 al 17 de noviembre, genera expectativa. La agenda contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país en el que el pontífice pasó dos décadas como misionero.

Las dudas sobre la realización de la gira surgieron después de la intervención quirúrgica. No obstante, Margaritora afirmó a Vatican News que no existen motivos clínicos que impidan llevarla a cabo. La posibilidad de viajar dependerá de la evolución del pontífice durante los días de recuperación.

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