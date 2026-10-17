CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Un carro irrumpió en una peluquería y arrolló a tres personas en Florida

En las imágenes, se observa el momento en el que el vehículo tipo automóvil de marca BMW impacta la entrada principal del centro de belleza.

Foto: X @ABC

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
07:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de terror y angustia que vivieron un hombre y una mujer en Florida, Estados Unidos. Los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de octubre en el interior de un establecimiento comercial ubicado en Jacksonville.

Colombiano se habría hecho pasar agente de ICE para extorsionar a trabajador en Miami
RELACIONADO

Colombiano se habría hecho pasar agente de ICE para extorsionar a trabajador en Miami

Las cámaras de seguridad de Zinke Hair Studio, una peluquería de la ciudad, captaron el momento en el que un vehículo terminó dentro del local y arrolló a varias personas.

Imágenes del grave incidente

En las imágenes se observa a la pareja mientras conversa con una mujer vestida completamente de negro, quien sería la cajera del establecimiento. Al parecer, los clientes acababan de recibir un servicio de peluquería y se disponían a realizar el pago.

De un momento a otro, un vehículo aparece en escena y gira para estacionarse frente a la entrada del establecimiento. Sin embargo, en lugar de frenar, el conductor acelera y termina embistiendo a la pareja y a la trabajadora que se encontraban en el interior del local.

El automóvil, un BMW, impacta contra la entrada principal del salón de belleza, rompe los vidrios y arrasa con varias sillas y una mesa ubicadas en la zona de recepción. En medio del choque, atropella a las tres personas. Posteriormente, el vehículo retrocede algunos metros y queda detenido frente al lugar del accidente.

Al percatarse de lo ocurrido, varias personas que transitaban por la zona ingresan al establecimiento para auxiliar a los heridos.

El accidente ocasionó daños considerables en el salón de belleza. Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del incidente.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Según la información disponible, el hombre sufrió lesiones en las costillas, mientras que la mujer presentó laceraciones en la cabeza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Francia

Periodista fue increpada durante disturbios en París: video

Francia

Videos muestran el caos en Francia: saqueos, incendios y enfrentamientos

Guatemala

Asesinan a tiros a exfiscal de Guatemala: esto se sabe

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Operativo contra disidencias de las Farc en Meta dejó un muerto y tres capturados, entre ellos alias Junior Rojas

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el operativo se dirigió contra la estructura Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Atlético Nacional

Lucas González reveló por qué James Rodríguez no viajó a Tunja

Lucas González explicó en rueda de prensa por qué no llevó a James Rodríguez a Tunja.

EPS

Hospital San Rafael canceló cirugías y citas a pacientes de la Nueva EPS por millonaria deuda

Epa Colombia

Pareja de Epa Colombia habló de su regreso a casa y dejó un mensaje de esperanza

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 17 de octubre: número y signo ganador del sorteo