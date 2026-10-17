VIDEO | Un carro irrumpió en una peluquería y arrolló a tres personas en Florida

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de terror y angustia que vivieron un hombre y una mujer en Florida, Estados Unidos. Los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de octubre en el interior de un establecimiento comercial ubicado en Jacksonville.

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Las cámaras de seguridad de Zinke Hair Studio, una peluquería de la ciudad, captaron el momento en el que un vehículo terminó dentro del local y arrolló a varias personas.

Imágenes del grave incidente

En las imágenes se observa a la pareja mientras conversa con una mujer vestida completamente de negro, quien sería la cajera del establecimiento. Al parecer, los clientes acababan de recibir un servicio de peluquería y se disponían a realizar el pago.

De un momento a otro, un vehículo aparece en escena y gira para estacionarse frente a la entrada del establecimiento. Sin embargo, en lugar de frenar, el conductor acelera y termina embistiendo a la pareja y a la trabajadora que se encontraban en el interior del local.

El automóvil, un BMW, impacta contra la entrada principal del salón de belleza, rompe los vidrios y arrasa con varias sillas y una mesa ubicadas en la zona de recepción. En medio del choque, atropella a las tres personas. Posteriormente, el vehículo retrocede algunos metros y queda detenido frente al lugar del accidente.

Al percatarse de lo ocurrido, varias personas que transitaban por la zona ingresan al establecimiento para auxiliar a los heridos.

El accidente ocasionó daños considerables en el salón de belleza. Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del incidente.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Según la información disponible, el hombre sufrió lesiones en las costillas, mientras que la mujer presentó laceraciones en la cabeza.