Paloma Valencia se pronuncia sobre la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué

Valencia reconoció las profundas diferencias ideológicas con la líder indígena caucana, pero subrayó su respeto hacia ella.

marzo 10 de 2026
08:34 p. m.
La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, concedió una entrevista a la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, en la que abordó temas clave de su campaña, entre ellos la figura de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda por el Pacto Histórico.

Valencia reconoció las profundas diferencias ideológicas con la líder indígena caucana, pero subrayó su respeto hacia ella: “Es una mujer valiente, con la que no estoy de acuerdo en casi nada”. Recordó que Quilcué ha promovido acciones como bloqueos de vías y procesos de “recuperación de tierras” que, según Valencia, han afectado gravemente la economía del Cauca: “Eso ha llevado a que en el Cauca nadie quiera invertir”.

No obstante, destacó un gesto de Quilcué que calificó como inédito: “Quiero reconocerle la valentía de hacer una reunión conmigo con los invasores y con lo que ella llama los recuperadores de tierra. Es la única reunión en este país para hablar cara a cara de un problema de caucanos”.

En contraste, Valencia fue tajante al referirse al senador Iván Cepeda: “Yo a ella la respeto, sé que es una mujer valiosa, pero no le tapa los pecados a Iván Cepeda”.

Conversación con Juan Daniel Oviedo

Durante la entrevista, la candidata también habló de sus conversaciones con Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo más de 1,2 millones de votos en la consulta.

Explicó que, aunque hubo un diálogo franco, Oviedo no se mostró cómodo con la idea de ser su fórmula vicepresidencial: “Él no tiene la obligación de ser mi fórmula como yo no tengo la obligación de que él lo sea”. Valencia añadió que existen otros nombres en evaluación para acompañarla en la campaña.

Señal de la consulta a los colombianos

Valencia resaltó el valor democrático de la consulta: “La señal no es que estemos unidos, sino que caminemos juntos hacia un país más equitativo, sin violencia y con una economía fraterna”. Para la senadora, el ejercicio del domingo mostró que es posible construir causas comunes en medio de las diferencias políticas y sociales.

