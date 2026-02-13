Fiscalía de Perú abre nueva investigación contra presidente interino José Jerí

La Fiscalía de la Nación de Perú inició el viernes una investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, debido a su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno. La información fue confirmada a la AFP por fuentes del Ministerio Público.

Se trata de la segunda indagación que enfrenta el mandatario, en un contexto político marcado por la recolección de firmas en el Congreso para debatir una moción de destitución por “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.

Interrogatorio programado y contrataciones cuestionadas

De acuerdo con el documento difundido por la prensa limeña, Jerí será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez el 2 de marzo a las 14:30 horas. El objetivo de la indagatoria es determinar si el presidente ejerció influencias indebidas en las designaciones realizadas entre octubre y enero.

El caso salió a la luz tras un reportaje del programa televisivo Cuarto Poder, que reveló que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el Ministerio del Ambiente luego de visitar a Jerí entre octubre y noviembre.

La presidencia peruana rechazó las acusaciones hace una semana, calificando la información como un “uso malintencionado y tendencioso” y denunciando que las investigaciones periodísticas atentan contra “la dignidad y el buen nombre” de las trabajadoras involucradas.

Antecedentes y crisis política

Esta nueva investigación se suma a la abierta en enero contra Jerí por el presunto delito de patrocinio ilegal de intereses, tras una reunión encubierta con un empresario chino que mantiene negocios con el Estado.

El país se prepara para elecciones generales en abril, en medio de una prolongada crisis política que ha visto pasar a siete presidentes desde 2016, reflejo de la inestabilidad institucional que atraviesa Perú.