Descubren a hacker que se hospedaba en hoteles de lujo pagando solo un céntimo de euro: ¿cómo lo hacía?

Lo que para las plataformas de reservas figuraba como estancias pagadas en su totalidad, en realidad eran transacciones de apenas un céntimo de euro.

La Policía Nacional española confirmó la detención de un joven que alteraba el sistema de pagos en internet para alojarse en hoteles de lujo sin pagar el valor real de las habitaciones.

RELACIONADO Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

La investigación se inició tras una denuncia presentada el pasado 2 de febrero por una agencia de reservas de viajes, que detectó inconsistencias en operaciones que aparentemente estaban formalizadas por el importe completo.

Así era como un hacker se hospedaba en hoteles de lujo de España por un céntimo de euro la noche

Según explicó la Policía Nacional en un comunicado, el detenido seleccionaba “la opción de abono mediante una reconocida plataforma internacional de pago electrónico” al momento de realizar la reserva.

Posteriormente, ejecutaba “un ataque informático específicamente diseñado” con el que alteraba el proceso de validación de la transacción.

De esta manera, el sistema autorizaba la operación tras introducir únicamente un céntimo de euro, aunque el precio real de la estancia podía alcanzar los 1.000 euros por noche.

En los registros de la web de reservas, la operación aparecía como correctamente formalizada por el importe íntegro, bajo el concepto habitual de compra. Sin embargo, el pago efectivo que se realizaba era de tan solo un céntimo.

¿Cómo detectaron el fraude del hacker?

La irregularidad no se detectaba de forma inmediata. Solo días después, cuando la plataforma de pago transfería el dinero a la empresa afectada, se evidenciaba que el importe recibido correspondía al monto real abonado: un solo céntimo por cada reserva.

De acuerdo con la Policía, el sospechoso logró generar pérdidas económicas superiores a 20.000 euros. Fue detenido mientras se encontraba alojado en un lujoso hotel de Madrid, donde continuaba utilizando el mismo método.

Además del presunto delito de estafa informática, las autoridades indicaron que el joven también consumía productos del minibar durante sus estancias, los cuales no pagaba.

La Policía Nacional señaló que es “la primera vez que se detecta este modus operandi”, destacando la sofisticación del ataque, que consistía en manipular el proceso digital de validación para que el sistema autorizara reservas de alto valor por una cantidad simbólica.

Ahora, el detenido enfrenta cargos por estafa informática mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.